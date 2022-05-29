竹市+1699　累積確診破3萬！衛生局鼓勵踴躍接種疫苗



▲新竹市今日新增確診1699人。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（29）日新增1,699名確診個案，今（111）年以來累積30,903名確診個案，目前累積居家照護者為11,359人、居家隔離者為3,788人。衛生局也提醒，2歲以下幼童不時使用一般家用快篩劑，因此，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可提供家長使用。

市府宣布，6月1日起至30日，免費提供0-6歲幼兒5劑家用快篩試劑，領取對象為105年1月1日（含）以後出生幼童，請家長憑健保卡至竹市82家實名制健保特約藥局領取，依身分證字號尾數單雙號分流；單號周一、三、五；雙號周二、四、六；周日皆可領取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼6月1日起至30日，免費提供0-6歲幼兒5劑家用快篩試劑，請家長憑健保卡至實名制健保特約藥局領取。

此外，為鼓勵長者施打疫苗，衛生局表示，6月1日起，設籍竹市65歲以上長輩打疫苗，即送500元禮券與2劑快篩試劑，可致電預約指定醫療院所施打；5月31日前則採原加碼方案，送1千元超商禮券。

衛生局表示，明（30）日起至周六（6月4日），本市中正市場疫苗施打站開放5-11歲兒童以線上限額預約方式施打輝瑞疫苗，上下午時段各提供500人，一天共1千人，服務時間為上午0800至1100、下午1400至1700，請家長安排適合時段赴站施打。

衛生局指出，除上述疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，也同時維持診所疫苗施打管道，為5至11歲孩童及12至17歲青少年接種，家長可依需求於各診所開診時段預約施打，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

衛生局提醒，因下周中正市場疫苗施打站僅提供5-11歲兒童輝瑞疫苗預約，一般民眾若有接種各廠牌疫苗之需求，仍可向各基層診所開診時間預約接種，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗。防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

►「絕對負責不推卸」卻神隱 天虹副總挨批：說得很多做得很少

►天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄 警還代發聲明



►死亡車禍問家屬自殺傾向是SOP？分局長還原天虹副總警訊筆錄過程



►副總撞死人警高官陪做筆錄 新竹縣警局開鍘！分局長、科長記申誡