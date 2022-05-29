南投+999例！新增一例重症死亡　翁確診4天「血氧降低」不治

▲南投今新增999例本土。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今(5/29)公布南投縣確診人數999例，截至5/28累計確診人數15580例，居家隔離人數2715例，今日已解除隔離1445例，居家照護人數5916例，南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息詳見 。

新冠肺炎持續發燒，老人和小孩，需提升防護力。中央今天公布南投新增老人確診身亡案例，死亡人數累計至10人，死亡案例，老人是主要年齡層。

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縣府衛生局表示，南投縣新增一件死亡報告，南投市85歲男性因呼吸氣喘，5月22日發燒，南基醫院快篩陽性、PCR確診，5月25日血氧降低，5月26日凌晨往生。經調查，這名老人有糖尿病、高血壓、中風、貧血、直腸癌、乙狀結腸癌、胃食道逆流病史。

5至11歲兒童BNT疫苗，目前校園接種仍在進行，衛生局表示中央疫苗將會逐批配撥到貨，登記學校接種的學童，請依學校安排的時程接種。合約院所部分也將會依疫苗配撥數量在校園接種數量確定無虞後，逐步開放至院所接種，請家長毋須擔心。除了接種疫苗外，正確良好的衛生習慣也非常重要，即使接種COVID-19疫苗，平時仍須落實勤洗手、戴口罩、人多地方不要去原則，防疫到位，才能保護自己。

衛生局統計，截至5/28止 5-11歲COVID-19疫苗校園接種，莫德納疫苗接種人數 5999 人，BNT疫苗接種人數 1663 人，共計7662人。

新冠肺炎合併兒童腦炎，家長希望孩子打疫苗意願大幅提高，更希望疫苗注射，愈快愈好。衛生局左手和中央溝通爭取疫苗，右手和教育處協調，安排學校接種時間，努力滿足防疫需要。

衛生局說，兒童腦炎重症發生前，應注意8大前驅症狀，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，提醒家長留意，一旦出現請馬上打119就醫。