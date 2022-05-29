快篩試劑購買、公費疫苗施打通通有　新北疫點通累計使用者達5萬

▲新北市衛生局推出「新北疫點通」平台讓民眾「一點就通」。（圖／新北市衛生局提供）



記者林銘翰／新北報導

新北市衛生局29日表示，「新北疫點通」已經在18日正式上線啟動，民眾能夠即時掌握疫情資訊與自我身份認知，從防疫小幫手可以找尋快篩試劑的購買、公費疫苗施打、社區篩檢站地點查詢及防疫旅館資訊，目前累計使用者已經達5萬人，瀏覽次數更達到8萬人次。

新北市衛生局透過新聞稿說明，本土確診案例攀升，公衛量能備受考驗，許多政策隨著疫情不斷滾動調整，民眾問題接踵而來，新北市民每日上萬通電話湧入公衛系統諮詢，如何幫助民眾獲得解答，成新北首要任務。

新北市衛生局說，在疫情之下，為了增加民眾查找疫情資訊的便利性，新北市快速成立「新北疫點通」，已經在18日正式上線啟用，平台跳脫傳統板型選擇活潑鮮明色彩，網站首頁以大區塊顯示。

新北市衛生局指出，有關使用者中心的引導路徑設計，分別為確診者、密切接觸者、不確定身分者3類，讓民眾透過自我身分認知點選進入，至於疫情常見問題，則採用條列式展開，分類明確讓民眾輕鬆上手。

新北市衛生局透露，即時豐富的疫情資訊背後，其實是市府居家照護關懷中心每日6萬通的對話，即時更新民眾關心的防疫QA為核心，動態轉換成民眾易查易讀的內容，就是希望幫助市民第一時間掌握正確防疫資訊。

新北市衛生局表示， 「新北疫點通」網站中囊括民眾最關心的防疫資訊，包含最新消息、我的身分、防疫小幫手、衛教專區及常見問題等5大類，民眾能夠即時掌握疫情資訊與自我身份認知，從防疫小幫手可以找尋快篩試劑的購買、公費疫苗施打、社區篩檢站地點查詢及防疫旅館資訊。

新北市衛生局也在平台衛教專區也提供居家照護影片，內容從居家照護的開始到結束都有詳細介紹，裡面更包含視訊診療、垃圾處理及居家清潔等服務，常見問題的內容皆與民眾息息相關，只要照著步驟執行，讓您宅在家也能安心防疫。

新北市衛生局說明，對於許多疫情問題，民眾仍是一知半解，不斷湧入衛生所及區公所尋求協助， 「新北疫點通」網站自從5月18日啟用以來，獲得民眾普遍好評，不僅資訊明確、內容到位還有許多實用的防疫資訊，讓民眾不用拚命搜尋、打電話找答案，還能透過手機連結分享給親朋好友。

新北市衛生局說，頁面操作簡單也能夠一鍵式搜尋，清楚掌握所有防疫細節，目前累計使用者已經達5萬人，瀏覽次數更達到8萬人次，期望透過「新北疫點通」傳達正確疫情資訊，讓所有民眾都能一點就通，所有防疫最新資訊網站會持續更新，陪伴民眾安心防疫。