兒童染疫不可怕！前台大醫貼1圖「兒童疫苗別挑了」　揭共存5前提

▲國內出現孩童重症併發腦炎的病例，讓家長相當擔憂。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

郭彥均一則「這多孩子就這樣走」的貼文引發外界熱議，前台大感染科醫師林氏璧表示，每個生命的逝去都讓人難過，走向共存的路上，應該繼續推廣正確的衛教，提高有重症風險因子者的疫苗打率，「兒童疫苗，莫德納或輝瑞都好，不要挑了」，有什麼就打什麼。

醫師林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文，這兩天大家為了兒童死亡的新聞爭吵不休，看了很難過，「每個生命的逝去都讓人難過，兒童也是，老人家也是」，走向共存的路上，大家應該盡一切努力來減少重症，「繼續推廣正確衛教，提高有重症風險因子者的疫苗施打率，提高五日內給藥率，力行輕重症分流，保留醫療量能給最須要的同胞」。

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林氏璧表示，正確理解這個病的風險，不要散布擴大恐懼，「這是我這兩年希望能帶給大家的」，醫護人員的天職是努力救治每一個病患，「台灣兒童出現了其他國家幾乎沒看到的較高比例腦炎重症，醫界會努力釐清找出治療方法，如同當年我們應對腸病毒重症一般」。

他貼出一張表格，要家長們仔細看清楚，「我只希望父母們好好看這張表，正確理解兒童染疫的風險，別忘了黃巧虎醫師（黃瑽寧醫師）教大家的，分子分母是什麼？和誰比？」

至於許多人爭打兒童BNT，林氏璧強調，「沒有什麼非輝瑞不可的事」，兒童疫苗，莫德納或輝瑞都好，不要挑了，「第一劑不良反應遠比第二劑低，莫德納產生抗體理論上較好，兩者都可選擇」，最後他在文末信心喊話，「我們會成功戰勝疫情的，大家繼續加油！」