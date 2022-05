「觀望」將讓猴痘成下一個新冠！專家曝防疫重點：速度大於一切

▲猴痘症狀類似天花,其中最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。(圖/CFP)



記者王佩翊/編譯

猴痘病毒近期現跡於20多個非主要流行國家中,造成全球400多例確診,引發關注。美國流行傳染病專家麥可米娜(Michael Mina)近日也在推特上示警,全球不應該對猴痘病毒採取觀望態度,因為不作為恐怕會造成難以挽回的後果。他也直言,人類的消極已經在新冠疫情中造成致命的結果,現在應該積極且快速地應對猴痘病毒。

猴痘病毒傳出非洲流行國家後,許多人開始擔憂該病毒成為下一個如同新冠肆虐全球的病毒。受到感染途徑限制等影響,世界衛生組織曾出面呼籲民眾,猴痘仍在可控制範圍內,無須過度擔心。不過美國流行傳染病專家、家用快篩知名推廣者麥可米娜27日卻在推特上表示,「如果人類繼續旁觀,那一切就太晚了。」

▲全球各地異常出現猴痘病例。(圖/路透)



他認為,在面對猴痘疫情時,政府應該要積極進行檢測,否則將再度陷入2020年初新冠疫情在全球各國爆發的局面。他寫道,「首先,我們必須確保所有人能夠及時得到診斷。雖然病患樣本應該優先送到CDC進行檢測,但如果量能不夠,不需要局限於在CDC或是公共衛生部門,應該讓所有可信任且在病毒方面擁有豐富經驗的醫院或臨床實驗室一同加入PCR檢測的行列。」

米娜提醒,在面對疫情時,不應該武斷地決定只有哪些「高風險」族群應該接受PCR檢測。他提到,不要問病患「你是不是去過非洲?」因為病毒早已入侵多國。

他再次強調,「在對抗新冠疫情時,關於誰應該做什麼工作,我們做出了非常糟糕且致命的決定。這次應該更有效率,並以數據為導向。為了加速即時診斷與通報,絕對不能再像2020年一樣,限制只有CDC才能進行檢測,或是要求各家醫院的實驗室必須通過FDA才能開放,這是災難性的。對於快速蔓延的病毒而言,速度永遠優先於完美。」

猴痘的症狀與天荒類似,但較天花輕微,目前也有研究指出,天花疫苗對預防猴痘有效。美國紐約、加州、佛羅里達、猶他、華盛頓等地也出現猴痘可疑感染病例。

If we wait and see… then by the time we are seeing, it’s too late



We can’t be timid, slow or “plan for the best” in face of pandemics, new or ongoing



Aggressive action to immediately contain Monkeypox - and NOT fall into the same remarkable traps we did in early 2020 is needed https://t.co/I2XebdK5TE