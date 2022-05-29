宗教聚會變性愛直播！夫妻「鏡頭前交融」45分鐘　信徒call in阻止

▲美國明尼蘇達州一對夫妻在猶太教會的線上聚會時做愛，卻忘記關閉鏡頭。（圖／翻攝自外媒截圖）

記者張寧倢／編譯

美國明尼蘇達州一個猶太教會日前透過線上方式舉行安息日聚會，然而，其中卻有一對夫妻忘記關閉視訊鏡頭，公然播送「肉體交融」場面，整個恩愛過程竟進行了快一小時。直到認識的人打電話給畫面中的光裸女子，她瞬間花容失色，驚覺大事不妙。

根據《紐約郵報》報導，明尼亞波里斯（Minneapolis）的貝絲·埃爾猶太教堂（Beth El ）在周六（14日）安息日線上聚會中進行了猶太教成人禮儀式。一名信徒匿名爆料，「這天成人禮的Zoom會議多數人都沒有開啟視訊畫面，除了那些不知道怎麼關鏡頭的老人，然後，還有這兩個人，所以這些（少數開啟的）視訊框很大，大家都能看見有誰開了鏡頭。」

爆料的信徒指出，這對夫妻將恩愛的私密生活攤在眾目睽睽下，整個過程約逾45分鐘，妻子先是光著身體走來走去，穿好衣服後在鏡頭內外來回走動，接著丈夫躺在床上，開始脫衣服，「她就開始『幹活』了。」直到後來有人打電話給她說，「妳在搞什麼？都播上鏡頭了。」這名妻子得知後表情嚇壞。

報導指出，事發後猶太教堂的高層們已經採取行動封鎖了外流影片，防止其在網路上繼續傳播，不過影片截圖已經迅速傳開。教會管理層人士沃爾澤（Matt Walzer）表示，他知道此事發生，但不願對細節發表評論。報導補充，猶太教經典《塔木德》鼓勵教徒在安息日做愛，也有人認為這是一種成人儀式或好事。

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