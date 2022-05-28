嘉義大學鳳梨食農教育　五感體驗產地及產業鏈合作

▲嘉義大學推廣鳳梨食農教育 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鳳梨身為臺灣三大青果之一，每年在3月至7月，從南部產地一路往北進入盛產，嘉義大學園藝學系果樹研究室偕同該校農產加值打樣中心及臺南市東山產業生產合作社，日前舉辦「鳳起群遊」鳳梨特展活動在嘉大蘭潭校區北側門(蘭潭濟福宮)熱情迎接民眾到來，歡迎大家用五感一同來探知鳳梨的奧秘。

「鳳起群遊」由嘉大園藝學系果樹研究室師生共同策劃，學生團隊自2017年成立「菓子擔」，延續去年在臺南東山舉辦83種柑橘饗宴活動，今年再次展開水果實體展示秀，師生團隊突破自身框架，把鳳梨田搬到校園內，結集15種鳳梨，規劃鳳食旺遊、加工實驗室、旺來風火輪及各式鳳梨加工製品組成的小市集，活動內容精彩多元。

嘉大園藝學系張栢滄副教授表示，本次活動以鳳梨為主軸，將鳳梨從生產、加工到銷售過程集結於展場中，以深入淺出的圖文互動解說方式，讓參與者透過五感了解鳳梨的不同面向，以及鳳梨背後產銷供應鏈間的合作關係，了解到瘋買鳳梨潮-「吃鳳梨救農民」背後那些不為人知的故事。

另外，嘉大江一蘆助理教授說，為推廣食農教育，以「鳳梨正當『食』」為主題 ，歡迎校外親子團體參與鳳梨知識趣味闖關及鳳梨盆栽DIY等活動，除讓小朋友體驗種鳳梨，同時也傳授如何挑選與享用鳳梨的秘訣。