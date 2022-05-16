新北居家防疫走進農村廚房　推薦2道好食料理報你知

▲3分鐘速成美味「千歲米飯糰」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著疫情升溫，居家防疫也需要一份營養均衡且健康的餐點，新北市政府農業局致力推動食農教育向下紮根，讓更多人認識在地農業，特別推薦2道農村好食料理，用最在地的食材搭配最純樸的料理方式，邀請居家抗疫的民眾感受原味、在地人情味，輕鬆度過居家時光。

農業局表示，百年砌石梯田是石門嵩山社區的特色，但是還有一個比百年梯田更「有年歲」特色千歲米，而千歲米是社區一群不服老又有韌性的優秀耆老第一批種植出的黑米，農民年紀加起來超過一千歲因而得名，嵩山社區理事長王綸表示，千歲米是黑米，比一般的白米富含更多礦物質口感也更Q彈。

▲嵩山社區千歲米飯糰製作簡單。

農業局說，古早味飯糰的製程方法，準備荷葉、煮熟的千歲米、喜愛的配料，如海苔、水煮蛋、菜脯都是傳統農村必備的配料，將千歲米舖平在荷葉上，再依序放入喜愛的食材，用荷葉捲起捏緊，即能完成一個口感Q彈，米香獨特的「千歲米飯糰」。

另外，三和社區主打招牌洛神花，利用當地自種洛神花研發地方特色飲品「洛神仙楂飲」，準備乾燥洛神花20克、仙楂20克、2000c.c.的水與適量二砂糖熬煮，水滾後加入仙楂煮3分鐘後再加入洛神花煮2分鐘，接著關火悶蓋5分鐘，再加入少許鹽提味與加入適當的二砂糖攪拌即可完成。

農業局長李玟表示，農業局鼓勵社區開發創意料理，讓每個社區都有專屬的「好食料理」，抗疫期間推薦民眾多多利用「美味農業得來速」銷售管道購買新北在地特色料理，想瞭解更多農村好食等相關訊息，請FB臉書搜尋「新北市農業局-稼日蒔光」粉專持續關注。

▲▼三和社區洛神仙楂飲及洛神花蘋果醬健康新選擇。

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