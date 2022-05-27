基隆5到11歲學童接種BNT疫苗　林右昌：5／29上下午各500名額

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌表示，為了提升幼童對新冠病毒防護力，市府除規劃自5月30日起，到各校為小朋友集中施打疫苗，29日也將在火車站南站廣場，開設疫苗集中施打站，歡迎家長帶著滿5歲到11歲的學童前來施打BNT兒童疫苗，上、下午各提供500名額。

林右昌表示，只要是年滿5歲學齡前小朋友，無論在公幼、私幼或者尚未就學，從5月30日起，都可以自行到基隆市10家幼兒BNT疫苗接種合約醫療院所，預約施打疫苗，國小生自30日起也安排校園集中疫苗施打。

林右昌表示，體恤家長們急著為家中寶貝增加防護力，也考量部分家長不方便在平日請假，加上診所預約也有名額限制，因此他特別指示衛生局協調醫護人員及台鐵場地，29日上午8時30分到上午11時30分、下午1時30分到下午4時30分，為5歲至11歲的幼童，提供疫苗集中施打。

林右昌提醒家長，當天除了一定要帶著小孩的健保卡，若是學校或幼兒園已發放接種意願書，請先在家填好帶來現場，節省等待時間；若尚未就學或意願書遺失者，現場也會提供。不過，疫苗數量有限，上、下午將各提供500個名額，現場會發放號碼牌，號碼牌發完為止。

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