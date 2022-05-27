大陸疫情穩定下降　衛健委：Omicron疫苗進入「臨床試驗」

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▲大陸Omicron疫苗進入臨床試驗。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制27日下午舉行記者會，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶透露，Omicron變種病毒傳染性強、傳播速度更快，應對Omicron的疫苗已經進入臨床試驗。

王華慶稱，Omicron變異株使得新冠病毒的傳播速度更快，傳染性也更強，另外也使得傳播過程更加隱匿，感染風險一直在增大。在這種情況下，目前新冠疫苗其實對預防重症和預防死亡的效果是明確且顯著。而且，如果完成新冠疫苗全程接種和加強針的話，效果會更好。

王華慶透露，「目前開展Omicron株疫苗的研究，是期望在未來我們在應對新冠病毒的過程中能夠增加一個手段。Omicron變異株疫苗雖然已經進入了臨床試驗，確定其研究結果還需要時間。」

他還提到，現在病毒的變異和進化也增加了不確定性，當前Omicron疫情在全球，尤其是有些國家流行的還是比較嚴重的。在這種情況下，尤其是對老年人，包括對那些有基礎性疾病的人，如果不完成全程接種、加強針接種，一旦疫情出現時，會帶來更多的重症、也會增加對醫療救治負擔。當務之急是盡快全程接種，符合條件的盡快完成加強針的接種。

此外，大陸國家衛健委相關負責人表示，全國新增本土確診病例與無症狀感染者繼續下降，每日新增本土感染者數已降至600例以下，但每日仍有10多個省份報告新增本土感染者，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，須繼續堅持動態清零總方針不動搖，以快制快處置疫情，盡早阻斷傳播鏈。