賓士借好友開遭3男持棍棒怒砸　車主「拖15天報案」原因曝

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區某社區地下停車場1日凌晨發生一起砸車事件！一名賴姓男子與王姓男子疑有金錢糾紛起嫌隙，王男見賴男駕駛賓士車至社區地下室停放時，竟找人持棍棒衝上前狠砸該車後擋風玻璃；李姓賓士車主一開始不願報案，後來因對方不願意賠，15日才向警方報案，警方立即逮捕王男等3人，訊後依毀損、妨害自由等罪嫌送辦。

▲賓士車借友遭人持棍棒砸毀擋風玻璃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，賴男與李姓賓士車主為好友，案發當天李男將車借給賴男駕駛，王男看見賴男駕駛名車，誤以為是賴男所有，並一路尾隨至暖暖區某社區地下停車場內，王男找多名友人持棍棒、辣椒水，砸毀賓士車後擋風玻璃，隨即揚長而去。

基隆市警察局第三分局碇內派出所警員獲報趕抵現場，詢問李男是否要對王男等人提告，但他卻稱會跟對方求償，先暫不提告。警員便在現場蒐證後返所。沒想到，李男15日前往派出所表示，對方不願意賠償6萬多元維修費用，要提出毀損告訴。

警方依李、賴男提供案發當天的畫面，循線逮捕20多歲的王男、黃男、陳男等人到案，警訊後製作相關筆錄，將人函送基隆地檢署依毀損、妨害自由罪嫌偵辦，並持續追查有無其他涉案人員。

▲3男持棍棒怒砸車擋風玻璃。

▲後方還緊跟3男前往助陣。

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