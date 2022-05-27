彰化+4240！6歲以下孩童送5劑快篩　9千幼童免費施打BNT

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣長王惠美今天下午召開防疫記者會，王惠美說，今天新增4240例本土案例，疫情更加嚴重，她表示，6月1日起免費提供0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑，滿5歲未滿6歲且設籍彰化幼童，預定6月1日至2日免費接種BNT，人數約有9000人，此外，她也呼籲65歲年長者施打疫苗，不但可領500元，還可送2劑快篩。

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王惠美說，確診個案以青壯年族群最多，佔一半以上，18歲以下佔17.2%，65歲以上佔10.2%，其中家戶群聚佔了2成8，在校園部份，中央第二批幼童BNT疫苗6月3日撥發，全縣178家小學預計在6月8日全數打完，滿6歲學童如果要打莫德納，還是可以施打。

縣府預計在6月1日至2日設置快打站，免費提供給設籍彰化滿5歲、未滿6歲幼童施打BNT，人數約有9000人，快打站僅提供5600劑，有需要的家長可在5月30日上午8點至下午5點到彰化縣衛生局網頁預約。

王惠美說，目前5歲以下還沒有疫苗，為了保護幼童安全，6月1日至30日將免費提供0歲至6歲5劑家用快篩試劑；高中以下學校實體課程停課延至6月5日，高三和國三學生從5月23日至畢業典禮前一天，私立、非營利、準公共化幼兒園、課照中心、補習班得參考，有學生照顧需要者仍可到校，弱勢學生仍發放幸福餐券、學校教職員正常上班等。

衛生局長葉彥伯說，近日發生多起兒童腦炎重症案例，如果小孩出現體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、頭痛、嘔吐、肌躍型抽搐、步態不穩等都是重症前驅症狀，必須注意，另外，明天起至6月30日前，65歲以上長者及55歲以上原住民接種各類疫苗，不分劑次，打就送2劑快篩。