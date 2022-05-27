　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化+4240！6歲以下孩童送5劑快篩　9千幼童免費施打BNT

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣長王惠美今天下午召開防疫記者會，王惠美說，今天新增4240例本土案例，疫情更加嚴重，她表示，6月1日起免費提供0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑，滿5歲未滿6歲且設籍彰化幼童，預定6月1日至2日免費接種BNT，人數約有9000人，此外，她也呼籲65歲年長者施打疫苗，不但可領500元，還可送2劑快篩。

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王惠美說，確診個案以青壯年族群最多，佔一半以上，18歲以下佔17.2%，65歲以上佔10.2%，其中家戶群聚佔了2成8，在校園部份，中央第二批幼童BNT疫苗6月3日撥發，全縣178家小學預計在6月8日全數打完，滿6歲學童如果要打莫德納，還是可以施打。

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

縣府預計在6月1日至2日設置快打站，免費提供給設籍彰化滿5歲、未滿6歲幼童施打BNT，人數約有9000人，快打站僅提供5600劑，有需要的家長可在5月30日上午8點至下午5點到彰化縣衛生局網頁預約。

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

王惠美說，目前5歲以下還沒有疫苗，為了保護幼童安全，6月1日至30日將免費提供0歲至6歲5劑家用快篩試劑；高中以下學校實體課程停課延至6月5日，高三和國三學生從5月23日至畢業典禮前一天，私立、非營利、準公共化幼兒園、課照中心、補習班得參考，有學生照顧需要者仍可到校，弱勢學生仍發放幸福餐券、學校教職員正常上班等。

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

衛生局長葉彥伯說，近日發生多起兒童腦炎重症案例，如果小孩出現體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、頭痛、嘔吐、肌躍型抽搐、步態不穩等都是重症前驅症狀，必須注意，另外，明天起至6月30日前，65歲以上長者及55歲以上原住民接種各類疫苗，不分劑次，打就送2劑快篩。

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼彰化今天新增4240例，下月免費送6歲以下5劑快篩，有9000名幼童可施打BNT。（圖／彰化縣政府提供，下同）

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
雨快停了！下波滯留鋒襲台時間曝
嗑完鹹水雞「舌頭刺痛→喉嚨痛」　他3天後快篩陽：生不如死
決戰日就在今夜！安珀赫德說溜嘴　「關鍵一證詞」可能害她輸官司
52歲爸爸考進郵局！主管卻想弄走他　「超扯理由」曝光
快訊／台61化學槽車翻覆　傷亡不明！僅路肩可通行
三寶害命畫面曝！　機車騎士慘成冤魂
獨／勞資協調破局！　永豐棧高層：再怎樣都會繼續營業
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「整天憋尿」加班到晚8！　阿北1舉動...讓護理師哭了：很感動

雨快停了！周末回暖飆30度　下波滯留鋒襲台時間曝

育兒津貼「自己顧月領5千」　陳其邁有感加碼：高雄準公托凍漲

3星座下半年遇感情危機！巨蟹面臨愛情與麵包抉擇...牡羊變數多

《吃在天母》「天母東路」聚餐推薦！精選3間天母人餐廳口袋名單

嗑完鹹水雞「舌頭刺痛→喉嚨痛」　他3天後快篩陽：生不如死

下雨天也不休息！路上見「輪椅鬥士」穿雨衣外送　1圖惹哭千人

她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光...感動1.7萬人：好羨慕

邊境開放時間點就在下月！　觀光局：已擬妥草案

台東遠距教學持續至6／5　BNT疫苗5／27如期校園集體施打

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

邊牧犬精準拋接＋回傳球　爸看傻：狗生耽誤的球員？

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

「整天憋尿」加班到晚8！　阿北1舉動...讓護理師哭了：很感動

雨快停了！周末回暖飆30度　下波滯留鋒襲台時間曝

育兒津貼「自己顧月領5千」　陳其邁有感加碼：高雄準公托凍漲

3星座下半年遇感情危機！巨蟹面臨愛情與麵包抉擇...牡羊變數多

《吃在天母》「天母東路」聚餐推薦！精選3間天母人餐廳口袋名單

嗑完鹹水雞「舌頭刺痛→喉嚨痛」　他3天後快篩陽：生不如死

下雨天也不休息！路上見「輪椅鬥士」穿雨衣外送　1圖惹哭千人

她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光...感動1.7萬人：好羨慕

邊境開放時間點就在下月！　觀光局：已擬妥草案

台東遠距教學持續至6／5　BNT疫苗5／27如期校園集體施打

寫好歌7年「卻無法發行」　金曲歌王苦等發片時機：總有一天有機會

三商壽未實現損失62.7億！投資踩雷慘虧　擬現增私幕「找策略性投資人」

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

房東突然「傳1訊息」給女大生！　租屋族全羨慕哭了：太幸運

「整天憋尿」加班到晚8！　阿北1舉動...讓護理師哭了：很感動

王鴻薇發淹水文罵林靜儀　遭陳柏惟抓包用2013年新聞照

雨快停了！周末回暖飆30度　下波滯留鋒襲台時間曝

雨夜騎車遭三寶迴轉擊落！22歲騎士腦部重創　加護病房插管搶救中

哥哥認真上課！「陪課人員」睡到翻肚癱軟　阿母傻眼：很不專業欸

育兒津貼「自己顧月領5千」　陳其邁有感加碼：高雄準公托凍漲

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

一早拉小孩衝去打BNT！　醫院大廳爆滿照片曝光

確診後10多天！她快篩陰「症狀更嚴重」：咳到流淚

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋

北一女生「賣會考筆記」猛賺7百萬　網朝聖驚呆

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

赴日免隔、回台關7天　他點名陳時中好好回答

今增126死「連兩天破百」　12歲童肺炎併呼吸衰竭亡

更多熱門

相關新聞

雲林+1541創新高　9成快篩陽確診移工佔127例

雲林+1541創新高　9成快篩陽確診移工佔127例

雲林今（26）日新增1541例本土確診個案，分別為斗六318例，虎尾208例，斗南127例，西螺102例，北港93例，土庫80例，麥寮78例，古坑71例，莿桐62例，崙背55例，口湖51例，林內50例，二崙44例，元長42例，台西36例，水林35例，大埤31例，四湖23例，東勢21例，褒忠14例個案分佈20鄉鎮。

金門+113！死亡1例、中重症10例

金門+113！死亡1例、中重症10例

台南+7376　快篩陽視訊判讀診療

台南+7376　快篩陽視訊判讀診療

基隆6歲↓幼童增117人確診　專責病床收治199人

基隆6歲↓幼童增117人確診　專責病床收治199人

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

關鍵字：

王惠美疫情台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

范植偉突PO文「都是老天鵝」！

今天開喝！手搖飲限時5天買1送1

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面