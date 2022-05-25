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金山區公所小編過勞猝死國賠遭拒　父喊話：不要再抹黑我兒子

▲金山小過勞猝死家屬申請國賠遭拒絕 父親喊話：不要再抹黑我兒子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死案，其父陳國煌（右2）及律師等人25日到基隆地方法院提出國家賠償民事訴訟。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯於2020年8月猝死，經勞動部認定過勞，家屬也因此提出國賠申請，但市府審議認為陳嘉緯是「自願加班」，決議拒絕賠償。陳父25日下午委任律師到基隆地方法院遞狀控告金山區公所，提出民事求償836萬元並喊話：「不要再抹黑我兒子！」

勞動部針對「陳嘉緯過勞猝死案」調查發現，發病前單月工時比正常工時超過100小時、前2至6個月平均也逾80小時，認定符合過勞指引。家屬在2021年1月，也在律師陪同下，到金山區公所提交國賠申請書，求償836萬餘元。

根據《中央社》報導，陳嘉緯的父親陳國煌、委任律師關治維等人下午到基隆地方法院遞狀，提起國家賠償民事訴訟。陳國煌接受媒體聯訪表示，兒子陳嘉緯往生前有人叫他不要對外談過勞，之後還有3人要他不要提國賠，不然就要打斷他的手腳，3人說完後就離開了，也沒提到來自哪個單位，因為擔心家人安全才會沒有報警。

陳國煌說，兒子告別式過後，區公所等單位連一通電話慰問也沒有，今天適逢兒子冥誕，如果兒子沒有往生，一家人會過得很快樂，「我寧願嘉緯不要死，錢我也不要」，新北市長侯友宜也曾承受喪子之痛，希望侯友宜能瞭解弱勢者的甘苦。

陳國煌表示，他不希望兒子被抹黑成自願加班等，要替兒子主持公道，兒子在社會上沒做到的地方，在他活著時會替兒子執行任務，也希望新北市政府的長官「不要再抹黑兒子」，還給兒子公道「該補償嘉緯的也要補償」

關治維指出，在整起事件過程的調查資料，包含監察院的報告，都有很明確指出陳嘉緯過勞原因與公部門的相關性，非常遺憾新北市政府及金山區公所仍選擇拒絕國賠，因此今天陪同家屬到基隆地院提起國家賠償民事訴訟，希望新北市府和金山區公所能正面、積極面對。

金山區公所自2017年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程紀錄，也與各課室職員經營社群，陳嘉緯2020年8月4日在家中猝死，過世時29歲。

家屬之後請求國賠，經新北市政府國家賠償事件處理委員會調閱陳嘉緯電腦資料發現，陳嘉緯是自願加班處理事情，非金山區公所主管強迫要求加班，決議拒絕賠償。對於家屬提出國賠訴訟，新北市府法制局副局長許宏仁表示，全案現已進入司法程序，市府尊重司法判決。

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