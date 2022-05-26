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《遠見》民調！林右昌施政滿意度81.9%　進步幅度全國第二

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌施政滿意度81.9%。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

遠見雜誌今（26日）公布「縣市長施政滿意度調查」，據該調查報告顯示，基隆市長林右昌施政滿意度81.9%，全國第六名，民進黨籍第三名。而且不滿意度僅有10.3%，全國第五低，創下歷史新低。執政八年滿意度從剛上任時的44.8%進步到81.9%，大幅進步37.1%，進步幅度全國第二名。

林右昌表示，除了感謝市政團隊的努力，更要謝謝所有基隆市民的高度肯定。基隆市雖然資源比不上六都，但在有限資源下，一起努力打拚市政，基隆無論在硬體或軟體建設上，都有了長足的進步與發展，將透過今年6月10月至19日的城市博覽會，邀請全體市民和國人共同見證基隆徹底的翻轉及蛻變。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

依據遠見雜誌調查，在施政面向部分，觀光與休閒面向，表現最為突出，滿意度進步幅度最大，2015年44.4%，2022年進步至75.1%。

基隆市府表示，7年多努力推動各項新建設，從國際視野、在地特色規劃，基隆市府包括太平青鳥、沙灣歷史文化園區、漁會正濱大樓、基隆美術館及演藝廳、望海巷景觀橋、地標豎梯基隆塔、城際轉運站、國門廣場等，將為本市長遠發展立下重要的基礎，也同時顯著提升全市觀光環境服務水準。

遠見雜誌調查，透過電話訪問蒐集意見，從今年3月1日至4月17日，各縣市同步訪問，各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％（信賴水準為95%）；八大面向施政表現則包含教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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