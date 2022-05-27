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金門+113！死亡1例、中重症10例　金門酒廠多部門有零星感染

記者戴上容、林名揚／金門報導

金門今增113名確診者，全島目前確診累計共1820例，目前醫院收治51例，其中無症狀或輕症41例、中症6例、重症4例、死亡1例，確診者居家照護635例；其中，金酒廠今增10例，縣府解釋，金門酒廠內各部門多屬零星、家庭感染，未有公司內部群聚染疫狀況發生，另有2鎮民代表確診，整體人數鄉鎮民代累計3人確診。

▲▼ 0527 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門今增113名確診者，全島目前確診累計共1820例。（圖／林名揚翻攝）

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今新增113例確診，男性62例、女性51例，年齡介於未滿5歲至70多歲，年齡分布：5歲以下5例、6歲至12歲9例、13歲至19歲4例、20歲至29歲17例、30歲至39歲24例、40歲至49歲26例、50歲至59歲17例、60歲至69歲7例、70歲以上4例。

▲▼ 0527 。（圖／記者林名揚翻攝）

經疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者151人，目前居家隔離240人，解除居家隔離97人；5到11歲BNT兒童疫苗自25日開始接種後，兒童施打疫苗數共計397人。

統計至今，本縣新冠肺炎相關死亡病例共計3例，皆有重大疾病或危險因子。今日所新增死亡個案(原收治之重症個案)，為機構住民75歲男性長者，5月8日經PCR檢測陽性後2採陰，因相關疾病住院，5月24日PCR 檢測陽性。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用16床，尚有空床24床。

▲▼ 0527 。（圖／記者林名揚翻攝）

媒體提問金門酒廠狀況？縣府回應，金酒廠今增10例，金門酒廠內各部門都有零星感染，未有公司內部大規模群聚確診狀況發生，今另有2鎮民代表確診，整體人數鄉鎮民代累計3人確診。

關於0-6歲幼兒能免費領取5劑家用抗原快篩試劑，領取時間自6月1日至6月30日，採身分證字號尾數領取之分流機制，家長可攜幼兒健保卡至各鄉鎮衛生所及特約藥局領取。提醒鄉親，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

另，自今日起至6月30日，施打任一劑COVID-19疫苗的65歲以上長者或55歲以上原住民，可免費獲得2劑快篩試劑。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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