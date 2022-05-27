雲林+1541創新高！9成快篩陽確診移工佔127例　斗六最多增318人

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（26）日新增1541例本土確診個案，分別為斗六318例，虎尾208例，斗南127例，西螺102例，北港93例，土庫80例，麥寮78例，古坑71例，莿桐62例，崙背55例，口湖51例，林內50例，二崙44例，元長42例，台西36例，水林35例，大埤31例，四湖23例，東勢21例，褒忠14例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣長張麗善表示，今日確診個案數再創新高，快篩陽性即確診約占9成，另外籍移工有127例。針對 6 歲重症男童目前狀況，該男童目前狀況仍不穩定，台大跨團隊正努力照護中。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1541例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善提到，今天起針對確診周產期婦女亦啟動「雲林 COVID-19 孕產婦粉有愛照護方案」，除提供確診孕產婦就近安心的居家照護外，並整合有產科的醫院及診所，建立 COVID-19 產婦綠色通道服務，讓確診鄉親得到適切醫療照護。

雲林縣政府說明，今日1541例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，無症狀673人、輕症868人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有892人、確診者居家照護在管中有4929人。自5月2日統計至5月26日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成9962人接種；5-11歲BNT兒童疫苗5月26日已完成1182人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲今日新增2名死亡確診個案為日前公告PCR陽性死者，年齡介於70多歲至80歲間，而未判定的也新增2名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，今年度統計至今，雲林縣本土累計確診數共17483例，其中1例為兒童重症、15例死亡、9例PCR陽性死亡未判定，其餘為無症狀和輕症個案。今日新增2名死亡確診個案均為女性，為日前公告PCR陽性死者，年齡介於70多歲至80歲間，患有高血壓、糖尿病病等，其中1位已接種3劑疫苗、另1位則接種2劑疫苗，死亡日期介於5/22至5/23，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計死亡個案15例之分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣學幼童莫德納及 BNT 疫苗接種，校園莫德納接種，將於6月2日進入尾聲，另BNT 疫苗接種，因學校停課不停學25日起全國同步啟動，若未在校園接種者，可以攜帶健保卡至 47 家指定合約醫療院所接種，合約院所-疫苗地圖查詢。雲林縣防疫關懷包剩餘約 1 萬個，我們優先提供給確診鄉親，由於新冠疫情將逐漸轉趨流感化，且確診人數與日俱增，目前發放完畢為止，衛生局將視疫情狀況再決議是否增購。

▲雲林縣今日起針對確診周產期婦女亦啟動「雲林 COVID-19 孕產婦粉有愛照護方案」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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