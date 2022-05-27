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「陳時中1句話」全場嗨喊東京迪士尼見！他解讀驚呆：就下週啊

網搜小組／鄺郁庭報導

眼見日本宣布，將在6月10日開放外國旅客參加旅行團入境觀光，許多網友紛紛敲碗，希望指揮官陳時中做出回應。稍早，在中央流行疫情指揮中心記者會上，就有媒體詢問，台灣是否有規劃開放日本觀光客來台？就有人聽了陳時中的一番話，不禁解讀歡呼，「邊境要放寬啦！」掀起PTT一陣熱議。

記者會上，有記者詢問台灣是否有規劃開放日本觀光客來台？陳時中回應，邊境部分因為世界各國都在開放，「前段時間也有跟大家報告，台灣邊境開放是遲早、必然要做的事情。」他指出，當時在境內染疫相對比較低，處理起來比較謹慎，現在國內染疫率到達6%，境外移入大概最高也達到6%，「普遍來講，現在境外移入跟國內風險其實已經差不多了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署）

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▲▼陳時中表示，大概這個月到下個月，會陸續有關於邊境放寬的政策出來。（圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署）

▲▼ 。（圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署）

因此這個月到下個月，關於邊境放寬的政策都會陸續出爐，會再跟大家做報告，「時間大概就是下個月，方向要跟各部會做討論。」就有人聽到這段話後，馬上在PTT興奮貼文「陳時中鬆口啦！邊境要放寬啦！」發起討論。

這位網友指出陳時中有說，「世界各國都在開放，台灣邊境開放是遲早的事」，至於是什麼時候，接下來有2句話讓原PO驚呼不已，「『境外移入風險跟國內差不多了』←咦？」、「『這個月到下個月陸續會有邊境放寬的政策』←關鍵句！」

這讓原PO忍不住有所解讀，「下個月就是下週啦！各位機票先不急著訂起來，現在日本只開放團客喔！」貼文一出，留言處也紛紛熱議，「大家準備啦」、「大家東京迪士尼見～」、「居然鬆口了嗎」、「難怪廉航已經在賣機票了」、「去不了日本的記得快買航空股，這波台灣人消費會很恐怖」、「看起來超哀怨的耶！到底是多不甘心XD」。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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