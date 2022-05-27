基隆+2043！6歲以下幼童增117人確診　專責病床收治199人

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心27日公布國內本土病例新增9萬4808例，其中基隆新增2043例。市長林右昌表示，在這2043例中，其中女性1106人、男性則有937人；若以年齡別區分25-34歲最多，有393人占19.24%，35-44歲次之，有350人占17.13%，至於75歲以上的長者有72人、65-74歲有158人、6歲以下有117人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計2426人，昨日全市社區篩檢站共計篩檢635人，全市社區篩檢站自5月26日起改以快篩陽認定確診並提供症狀給藥服務，總計通報400人、388人症狀給藥；5月27日上午通報確診221人、其中201人症狀給藥。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治199人、空床36床，空床率15.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症56名、中症27名、輕症59名；部立基隆醫院：重症9名、中症33名、輕症8名；三總基隆分院：中症4名、輕症3名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估7萬6556人，利用快速通道的有2萬1154人，有3萬2960人完成健康條件審核，符合資格已派案2萬5527人，其中條件不符合則有7,433人。

林右昌說，在發放快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童的部分，截至今天中午為止，已發給0-7歲幼童5828人共發出1萬7484劑、孕婦326人共發出1630劑、新生兒23人共115劑，總計已發給6177人，共1萬9229劑快篩。

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