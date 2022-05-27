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台南+7376　快篩陽可聯絡通訊診療診所進行視訊判讀診療

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布27日新增7376名COVID-19本土確診病例，統計至26日，今年累計確診個案77868人，其中39631人已解除隔離，38237人尚在隔離中，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。 　

黃偉哲市長說，27日台南市有7376位，從26日5900人，今天到7376，增加了1千多位，中間一定是有一些原因，因為從26日開始快篩陽就可以等同確診，因不需要再做PCR確認，所以人數會增加。黃偉哲說，因為過去需要兩道關卡，快篩陽之後去pcr檢驗，快篩大概有一成多的偽陽性，經過快篩陽之後，結果pcr是陰性，有這樣的可能，因為pcr是更敏感。第二個是過去有一些本來快篩陽，他不想去做 pcr，但現在快篩陽就認定是陽性，這樣也會讓確診人數增加。

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▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

成大醫院的感染管控中心陳柏齡主任以醫院治療確診中重症病患的經驗，呼籲民眾儘快打滿三劑疫苗，避免中重症發生，另外並非人人開出抗病毒藥物，民眾幫家中長者拿藥時，一定要了解長者許有主要病症及用藥，這可讓醫師評估適不適合服用抗病毒藥物，且需要量一下長者體重，體重太輕也不能服用抗病毒藥物。陳柏齡主任強調，許多長者有很多慢性病，所以擔心施打疫苗的作用，但他認為比起中重症，施打疫苗更重要，這可與其醫師討論。

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

台南市衛生局長許以霖指出，台南市診所將提供一站式服務，讓快篩陽性市民和確診患者安心在家照護；市民快篩陽▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　性後可聯絡通訊診療診所進行視訊診療與快篩陽性判讀，確診後診所也會給藥（含抗病毒藥物或症狀治療藥物），居家照護團隊也會即刻啟動為期7天的居家照護，直到患者解除隔離。

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

為便利同住者更快速取得居家隔離通知書，台南市政府持續精進簡化流程，未來同住者無需等待市府將資料上傳中央系統，即可從「台南共照雲」下載或至衛生所領取居隔單；若同住者居隔單有誤，也能在共照雲置底選單的同住者居隔單直接增修修改，即可取得正確版本，讓整個流程更加便民。

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

黃偉哲市長指出，受限於中央接觸者健康追蹤管理系統(Trace系統)，一次僅能上傳一位確診者的同住者資料，上傳時間冗長；市府團隊持續努力簡化相關作業流程，未來只要確診者填寫完臺南市政府問卷，同住者即能從「台南共照雲」下載，或直接前往衛生所領取居隔單，不需再等中央或市府簡訊，而若同住者居隔單資料錯誤，也能直接從台南共照雲修改。

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

未來將能有效減少同住者的等待時間，衛生局也會持續將同住者資料匯入中央系統進行維護；而確診者若要填寫台南市政府確診個案問卷，請在「台南共照雲」註冊綁定即可填寫，若註冊綁定無推播問卷，應是醫療院所尚未完成確診相關通報，民眾可改至臺南市政府衛生局官方網站首頁進入填寫。

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

另外，確診者居隔單則仍須經市府完成居家照護評估，始得從「台南共照雲」下載或至衛生所領取，若確診者想加速取得，可在填寫市府問卷時，最後一題勾選「基於上述，我同意衛生局以簡訊、LINE取代關懷電話」選項，由民眾自行同意讓衛生局免去電話流程，透過數位判讀將確診者直接分配給居家照護相關責任診所，提供後續關懷服務。

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

黃偉哲說，因為現在開放快篩陽性就可以去醫療院所去做判讀，請醫生幫忙判讀，可是因為現在醫療院所很多人，有些是打疫苗的，有些是就診的，甚至有些是6-11歲在打疫苗的，這些人坦白講都還沒有抵抗力，那你拿著快篩陽性的TYPE直接去，又要避免這個就是人混雜在一起，變成一個感染的群聚。所以說，我們現在都要求我們的醫療院所，像診所或醫院，它們要分流，就是說你要去快篩陽性的判讀，是在一個部分，譬如說在室外、或在帳篷、或到其他的隔離的空間。

黃偉哲說，現在很多年輕的父母，是把小孩子給爸爸媽媽來照顧，尤其不管是6到11歲，或甚至比較大一點的。因為我們的年長者的疫苗的施打率，全國的平均才70多％而已，第3劑75歲以上其實才70幾％而已，坦白講這樣的一個疫苗覆蓋率還是有改善的空間，所以自己的長輩因為總總原因還沒有完成疫苗的完整覆蓋的話，那可能把小孩子交給他們時要考慮一下，因為老的沒有打疫苗，小的也還沒打疫苗，或正在打疫苗，這樣子的話可能會比較危險，除非年長長輩，他們都整天在家不出門，但這可能性不高，所以還是呼籲，如果我們自己家裡面，要把小孩子托給年長的爸爸媽媽或是長輩代為照顧的，那最好了解一下，他們有沒有去施打完整疫苗，如果已經施打疫苗的ok，如果沒有施打疫苗的，可能要三思一下，避免不小心染疫，所以對於孩子的保護，市府想辦法處理，但大人能夠完成疫苗的接種那是比較好。
▲台南市長黃偉哲公布27日新增7376名確診病例，25-26日共施打7033位兒童疫苗，為降低染疫中重症及保護幼兒，請長者能儘快完施打三劑疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

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