南投+1330！各衛生所明供兒童BNT施打　南投市站改設慈濟聯絡處

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1330例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1330例，截至5月26日累計確診人數1萬3307例，居家隔離人數2692例，今日已解除隔離1209例，居家照護人數7335例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

因疫情發燒，家長希望孩子打BNT兒童疫苗意願大增，紛紛透過網路或電話詢問醫療院所是否提供疫苗和施打數量；縣府衛生局長陳南松表示，明（28）日針對設籍南投縣、就讀私立及鎮立幼兒園且年齡在5歲以上兒童，進行BNT疫苗注射。

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▲▼各鄉鎮市衛生所明天提供5至11歲兒童BNT疫苗施打服務。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，由於連日天雨路滑，已通知各衛生所特別注意民眾安全，現場秩序及動線作業安排及標示清楚，原南投市接種站也決定移至南投慈濟連絡處；為避免「搶打」失序，也請縣警局協助各衛生所的交通，並視需要維護現場秩序及安全。

衛生局說明，就讀國小（含國小附設幼兒園）的5至11歲孩子，皆已經納入校園統一接種施打對象，且已經完成造冊，一定打得到疫苗，籲請家長放心，並請依學校通知時間到校接種。



陳南松提醒，接種疫苗後輕微發燒是正常現象，請多喝開水，接種後24小時內可使用冰寶冰敷接種部份、減輕接種處微熱不適情形，若有高燒超過39度或胸痛、呼吸喘、心跳異常加速時，則儘速至醫院請醫師評估處理。