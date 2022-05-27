0~6歲「免費領5劑快篩」6／1上路！　買過實名制幼童也可領

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（27）日陪同行政院長蘇貞昌赴新北市視察社區藥局防疫工作，蘇貞昌宣布開放0至6歲孩童到藥局領5支免費快篩，指揮中心中午發布新聞稿，表示新制將自6/1起實施。曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，目前快篩實名制已有900萬人購買，各藥局據點每日穩定供貨，已不需要排隊。為進一步提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障無法接種COVID-19疫苗之０-６歲幼兒健康，行政院公布民眾可持0至6歲孩童健保卡(2016年1月1日以後出生之孩童)，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

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指揮中心說明，０-６歲幼兒免費領取５劑家用抗原快篩試劑，預計將於今(2022)年6月1日實施，領取期限為6月30日。且此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。