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0~6歲「免費領5劑快篩」6／1上路！　買過實名制幼童也可領

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（27）日陪同行政院長蘇貞昌赴新北市視察社區藥局防疫工作，蘇貞昌宣布開放0至6歲孩童到藥局領5支免費快篩，指揮中心中午發布新聞稿，表示新制將自6/1起實施。曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

▲▼行政院長蘇貞昌以及衛福部長陳時中視察社區藥局防疫工作實務流程整體規劃。（圖／翻攝ETtoday筋斗雲直播）

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，目前快篩實名制已有900萬人購買，各藥局據點每日穩定供貨，已不需要排隊。為進一步提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障無法接種COVID-19疫苗之０-６歲幼兒健康，行政院公布民眾可持0至6歲孩童健保卡(2016年1月1日以後出生之孩童)，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

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指揮中心說明，０-６歲幼兒免費領取５劑家用抗原快篩試劑，預計將於今(2022)年6月1日實施，領取期限為6月30日。且此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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