「赴日免隔、回台關7天」全場酸爆　他點名陳時中：好好回答！

▲好不容易等到日本開放觀光，PTT怒點名陳時中回答1問題。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本首相岸田文雄26日晚間宣布，將於6月10日開放外國旅客參加旅行團入境觀光，其中，台灣在分區名單中屬低風險地區，可享免檢查、免隔離待遇。消息一出，很多台人超興奮，但也忍不住抱怨，回台灣還要關7天不說，目前台灣還是禁止旅行社組團，紛紛怒點名指揮官陳時中，「給我好好回答！」

近日，日本觀光廳已開放來自澳洲、美國、新加坡和泰國等四國的團體旅客試行入境旅遊，並根據此次試行結果製作觀光旅遊指引，包括在旅程中確診該如何處理等面向。這是日本暌違2年多來對海外客開放國門，但初期僅限旅行團體旅客才可入境，自由行旅客仍需再等等。

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▲不少台人迫不及待要去日本玩。（圖／記者蔡玟君攝）

終於等到日本開放，PTT馬上一陣騷動，「噢噢噢！我要訂機票了」、「我好期待啊」、「日幣已經準備好了」、「迪士尼美女與野獸我來了」、「一天全球名額只放兩萬，可能還搶不到」、「兩年沒去了，上次去是2020年一月」、「七天OK啦！沒休的特休都超過一個半月了。」

但大部分人都是又喜又悲，其中怨聲最多的莫過於回國仍要隔離，「赴日免隔離，回台關七天」、「有台灣沒用啊！回國還是要隔離，笑死」、「旅遊問題一直是回國要被關啊」、「回台要找日本醫院PCR陰性才能回來嗎」、「回台後隔離的成本很高啊！」

也有網友抱怨別的點，「只能跟團，每日限額兩萬，沒啥搞頭」、「傻了才跟團」、「綁旅行團，但台灣禁止出團」、「等開放自由行。」眼見板上怨氣一片，鄉民也忍不住點名陳時中，「日本旅遊對台灣人不分藍綠白實在太香了，記者會陳時中給我好好回答」、「CDC到底改不改」、「我猜應該會說現在疫情還是很緊張、彈性調整」、「出團禁令好像還沒解除吧？6月該調整了。」