　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下不停！大雷雨開炸這2縣市　防劇烈降雨雷擊

記者李姿慧／台北報導

氣象局今(27日)上午11時18分再發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時15分，警戒區包括苗栗縣和台中市2縣市。

▲▼氣象局發布大雷雨特報，慎防激烈降雨。（圖／氣象局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布大雷雨特報，慎防劇烈降雨。（圖／氣象局提供）

氣象局11時35分也針對17縣市發布豪大雨特報。氣象局表示，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今苗栗縣、台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

豪雨縣市包括苗栗縣、台中市、彰化縣。大雨特報縣市包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

 ▲▼ 氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對17縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供） 

氣象局今上午11時18分則發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時15分；提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。警戒區域包括苗栗縣、台中市。

大雷雨即時訊息示警區域

苗栗縣：苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、獅潭鄉、泰安鄉
台中市：西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、和平區

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
「赴日免隔、回台關7天」全場酸爆　他點名陳時中：好好回答！
快訊／開放確診者自行下載居隔單！　最快下周上路
LIVE／傳病歿人數再破百　兒童BNT爆搶打潮
獨／家用垃圾爆量！清潔隊班長趴桌猝死　老母妻兒5人哭斷腸
王心凌爆紅！范植偉突PO文「都是老天鵝」　陸網罵爆
柯文哲兒子確診昏倒急送醫！　盜汗倒地失去意識
快訊／陽明豪砸20億員工分紅！　每人爽領近117萬元獎金
勇士睽違3年重返NBA總冠軍賽　湯普森飆32分G5宰獨行俠
快訊／國3北上和美段多車事故！零件4散傷亡不明　車流回堵5公
確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋！他火大：存何心態
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「快篩陽＝確診」去哪評估？各縣市院所名單一次看　1步驟才能領藥

中西醫合療新冠！東基調整「清冠一號」劑量　治癒3染疫幼童

快篩陽時預做6大準備　讓您後續視訊診療不心慌

精神科醫院爆感染「就地隔離」　護理師哭：等於要我們全都中

確診後10多天！她快篩陰「2症狀更嚴重了」　崩潰：咳到睡不著

真理褲妹「運動片」被指遭意淫！她怒譙正義魔人5大罪：吃飽太閒

下不停！大雷雨開炸這2縣市　防劇烈降雨雷擊

搶打兒童BNT擠爆醫院大廳！2.5小時破千人接種　亞東開6線疏散人潮

「赴日免隔、回台關7天」全場酸爆　他點名陳時中：好好回答！

見他為病人保險「加班寫診斷書」　醫衝病房怒轟：醫師是來救人的

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

「快篩陽＝確診」去哪評估？各縣市院所名單一次看　1步驟才能領藥

中西醫合療新冠！東基調整「清冠一號」劑量　治癒3染疫幼童

快篩陽時預做6大準備　讓您後續視訊診療不心慌

精神科醫院爆感染「就地隔離」　護理師哭：等於要我們全都中

確診後10多天！她快篩陰「2症狀更嚴重了」　崩潰：咳到睡不著

真理褲妹「運動片」被指遭意淫！她怒譙正義魔人5大罪：吃飽太閒

下不停！大雷雨開炸這2縣市　防劇烈降雨雷擊

搶打兒童BNT擠爆醫院大廳！2.5小時破千人接種　亞東開6線疏散人潮

「赴日免隔、回台關7天」全場酸爆　他點名陳時中：好好回答！

見他為病人保險「加班寫診斷書」　醫衝病房怒轟：醫師是來救人的

蘇貞昌視察新北藥局　侯友宜：願意到第一線是好事

免疫力低下者恐變異出「下一個Omicron」！新變種將更具傳染性

衰捲13年「文山之狼2.0」！撿屍男強吻醉女　竟辯：護花小福利

拜登口誤事不過三？　管姚：全面拓展「涉台戰略模糊」邊界　

網紅自駕「壯遊美國」被撞死　剩2天到終點！生前最後貼文曝光

「快篩陽＝確診」去哪評估？各縣市院所名單一次看　1步驟才能領藥

大雨中失控打滑！彰化貨櫃車自撞分隔島　側翻橫躺路中央

才說要全面電動化！福特宣布2035年前「繼續賣油電車」全因銷量好

中西醫合療新冠！東基調整「清冠一號」劑量　治癒3染疫幼童

亮・珠寶／坎城掀「百克拉寶石之爭」　美魔女影后個性耳環突圍

生活熱門新聞

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

一早拉小孩衝去打BNT！　醫院大廳爆滿照片曝光

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

18縣市豪大雨特報！　激烈雷雨再轟2天

「死亡高原期」要來了！黃立民：至少維持兩周

女作家要從上海帶小孩回台住　陸籍夫也贊同

確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋

除濕機「五大NG用法」恐釀災

8年來第一次這麼慘！台中沙鹿「狂雨轟炸」土石流、路面成河

百歲人瑞性騷護理師！　家人竟要她請多包涵

全民「快篩陽＝確診」最新指引！判定不能找中醫

更多熱門

相關新聞

暴雨狂炸！　「8大雨彈區曝」　

暴雨狂炸！　「8大雨彈區曝」　

受鋒面影響，全台各地近日都有較大雨勢，氣象局也公布週二(24日)至今週五(27日)上午10時20分累計雨量，8大雨彈區都有較大累積雨量，其中最大累積位於合歡山區(花蓮秀林)，累積雨量高達444.5mm。

快訊／豪雨特報雨彈炸全台　台中大肚發佈一級淹水警戒

快訊／豪雨特報雨彈炸全台　台中大肚發佈一級淹水警戒

17縣市豪大雨特報　下道鋒面時間曝

17縣市豪大雨特報　下道鋒面時間曝

日對台開放！業者開賣日本露營車行程

日對台開放！業者開賣日本露營車行程

松山霞海城隍廟發免費快篩！　男5點排隊搶頭香

松山霞海城隍廟發免費快篩！　男5點排隊搶頭香

關鍵字：

影音天氣氣象局

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

郭彥均認錯：造成恐慌很抱歉！

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

一早拉小孩衝去打BNT！　醫院大廳爆滿照片曝光

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面