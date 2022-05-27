下不停！大雷雨開炸這2縣市　防劇烈降雨雷擊

記者李姿慧／台北報導

氣象局今(27日)上午11時18分再發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時15分，警戒區包括苗栗縣和台中市2縣市。

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▲氣象局發布大雷雨特報，慎防劇烈降雨。（圖／氣象局提供）

氣象局11時35分也針對17縣市發布豪大雨特報。氣象局表示，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今苗栗縣、台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

豪雨縣市包括苗栗縣、台中市、彰化縣。大雨特報縣市包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

▲氣象局針對17縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

氣象局今上午11時18分則發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時15分；提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。警戒區域包括苗栗縣、台中市。

大雷雨即時訊息示警區域

苗栗縣：苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市：西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、和平區