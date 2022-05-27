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她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光...感動1.7萬人：好羨慕

▲▼好市多,中壢好市多。（圖／記者董美琪攝）

▲不少民眾喜歡到好市多採買。（圖／記者董美琪攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品五花八門，深受民眾喜愛！一名網友表示，最近天氣轉涼，婆婆說想吃好市多的酸白菜鍋，剛好自己休假，就決定去幫忙買，沒想到婆婆堅持要跟著一起去，後來才知道，原來婆婆是怕她花自己辛苦賺的錢，還說缺什麼就叫老公買就好了，讓身為媳婦的她聽完相當感動。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，最近突然變涼，婆婆說想吃酸白菜鍋，剛好又碰上自己休假，於是就自告奮勇說要去買回來，「但她不讓我自己去，堅持要和我一起來買」，到了賣場拿到火鍋後，問她還有沒有要買什麼，婆婆的接下來的話讓她感到非常窩心，「乖ㄒㄧㄣㄅㄨ(媳婦) ㄟ，我跟妳來就是怕妳又買一堆，妳賺錢很辛苦，有缺什麼叫妳老公買就好，我們快回去煮火鍋吧」，說完就急著要去結帳。

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▲婆婆堅持要跟原PO逛好市多，背後原因超暖心。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

原PO也表示，最後他們真的只買了一盒酸白菜火鍋，「這還是我第一次來好市多只買一樣東西就出來，婆婆太會替我想了啦！」

貼文曝光後，吸引1.7萬網友按讚，不少人大讚婆婆人太好了，「羨慕這樣的婆媳緣分」、「替媳婦著想的好婆婆，真善良又可愛」、「婆婆真的把你當女兒」、「看似空虛的推車，卻裝了滿滿的婆婆的愛」、「認真覺得婆婆好會說話」；也有人開玩笑表示，「雖然婆婆很好，但是只買一樣心靈會很空虛」。

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