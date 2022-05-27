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亞裔超愛Costco　美媒揭「2關鍵偏好」消費機率高出2倍多

▲▼Costco。（圖／達志影像）

▲美國亞裔人偏好在好市多（Costco）消費，市場分析認為可能是為了追求能滿足一次大量購買與划算價格。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

美國會員制量販店巨擘好市多（Costco）近期公佈財報，在會計年度第三季總營收年增16％，達526億美元，會員數與銷售額皆呈成長。市場研究顯示，在美國，亞裔選擇在會員制量販店消費的可能性是其他族群的2倍多，因為通常亞裔家庭人口較多，因此較追求「大量購買」與「划算價格」。

根據美媒CNBC報導，市場研究公司Numerator數據指出，亞裔約佔美國人口7%，但Costco會員中的亞裔美國人比例卻達到11.9%。同時亞裔人口從2000年至2019年間增長了81%，是美國人口增長最快速的族群。消費者情報公司NielsenIQ分析數據稱，美國亞裔消費者未開發的消費潛力，達到130億美元。

NielsenIQ多元化部門主管Kymberly Graham表示，亞裔美國人的人口增長速度將讓市場產生想法，認為以這族群為服務對象的企業將獲得豐厚利潤，「未來有機會將這塊被視為小眾（niche）或少數的市場納入美國商業趨勢的核心。」

NielsenIQ分析發現，平均而言，美國亞裔家庭人口通常較多，更有可能大量採買，並且尋求更划算價格，因此亞裔美國人選擇會員制量販店的可能性是其他消費者的2倍多。出生於香港，在洛杉磯長大的Wendy Leung笑說，他看見在雜貨店少見的榴槤出現在加州聖費爾南多谷Costco分店，「我最近確實注意到Costco的亞洲產品越來越多。」

Costco拒絕就庫存與消費者策略發表評論，「無論我們賣的是什麼產品，Costco的理念都是相同的，即研究市場，以確定會員感興趣的產品種類，並以高品質的產品與服務達成卓越的價值。」市場調查公司NPD集團首席產業分析師Marshal Cohen表示，Costco是出了名的不花錢打廣告，但口碑能在不同消費者群體間傳播，培養出品牌親和力。

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