網美撈火鍋店金魚「當擲筊重摔」！嘻笑片掀怒　台中動保處要查了

▲台中傳出有網美隨意將店家觀賞魚撈出把玩，引發眾怒。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中市近日傳出有網美到某間火鍋餐廳用餐時，竟將外頭魚缸內的金魚抓起，再重摔回魚缸內，並嘻笑高喊「要擲筊」，引發眾怒。對此，台中市政府表示， 影片中的行為已經觸法，若因此導致動物死亡，最高可罰200萬，目前動保處已派員到餐廳了解狀況，並將請行為人到案說明。

有女網友近日在Dcard上轉貼某網美的IG限時動態，只見網美先是將3條魚抓在一旁的椅子上，再將手放進魚缸內盛水，並倒在魚上，接著網美還笑著高喊「要擲筊～」再以雙手抓起3條魚，上下擺動幾次以後，當雙手舉到最高點時，就將魚重摔回魚缸內。影片中還有另名女子拿著手機錄影，開心喊著「等一下要標我，看起來超好笑～」、「丟起來～丟起來！」引爆網友怒火。

台中市動物保護防疫處23日表示，目前還未接獲報案，但已派員至店家了解動物狀況，民眾如果有行為人資訊，也可提供給動保處，動保處將請行為人到案陳述意見。另外，動保處也提醒，該影片行為已違反動物保護法第6條不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害動物造成動物受傷，可依同法第30條處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

動保處強調，若是故意傷害致動物死亡，可以動保法第25條最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬元至200萬元罰金。至於公開散布虐待動物影片供人觀賞，則是違反同法第27條之1，可處1年以下有期徒刑，或併科3萬元以下罰金。

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