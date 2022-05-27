17縣市豪大雨特報！週日轉晴　下道鋒面襲擊時間曝光

記者李姿慧／台北報導

氣象局今(27日)上午10時發布17縣市豪大雨特報，氣象局提醒今台灣上空持續有紫色雲塊，仍有較大降雨，週日(29日)鋒面遠離，雖有零星降雨，但將恢復多雲到晴天氣；下週二(31日)過後將有另一道鋒面，下週二到下週四天氣不穩定，將有陣雨和雷雨發生機率。

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▲今上午出現大雨，民眾冒雨趕上班。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象局預報員劉沛滕表示，今天持續受滯留鋒面影響，各地明顯降雨，西部和花蓮發布大雨特報，台中彰化有豪雨特報，稍早台中、彰化沿海有比較強大雷雨和短延時強降雨，3小時累計雨量突破100毫米，台中、彰化要留意接下來明顯降雨。

▲今持續出現大雨，氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

劉沛滕指出，今梅雨鋒面還是在台灣上空，明顯對流在台灣上空持續有紫色雲塊，對流發展旺盛，鋒面在台灣上空會慢慢北移，今天中部沿海地區包括彰化和台中，強降雨比較明顯，台中跟彰化沿海鄉鎮出現3小時超過100毫米雨量，有短延時豪雨，要留意強降雨和雷擊強陣風，低窪地區會有淹水。

針對未來天氣趨勢，劉沛滕表示，今晚鋒面到台灣北部，明(28日)晚之後，鋒面北抬且偏西南風，中南部和北部地區明天還有局部降雨，但明顯對流區域不在台灣，明天降雨相對和緩；週日(29日)鋒面遠離，受西南風影響，雖有零星降雨，但以午後陣雨為主，恢復多雲到晴天氣，山區留意午後降雨，大台北和宜蘭可能有午後雷陣雨。

劉沛滕指出，今天台中附近會有強降雨，台中、彰化、台中山區，累積雨量比較大，西半部持續有大雨發生機率，明天對流降雨趨緩，西南風環境下，持續有水氣帶到中南部地區，中南部會有局部降雨，北部會有零星雨勢出現，週日降雨趨緩，留意局部山區午後雷陣雨。

▲ 今持續出現大雨，氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

整體一週溫度趨勢，劉沛滕說，今清晨降雨，北台清晨有21度和22度，明天西南峰北抬，暖濕空氣將帶上來，溫度回升，下週溫度舒適；下週二(31日)之後，將有下一道鋒面和西南風影響。

劉沛滕指出，週日(29日)、下週一(30日)天氣穩定，下週二(31日)、下週三(6月1日)、下週四(6月2日)滯留鋒面接近台灣，接近台灣北邊海面，偏向西南風，西半部容易有局部陣雨和雷雨，下週二到下週四天氣不穩定，比較強降雨要看水氣足不足夠，若足夠，西部仍會有較大強降雨發生。

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局上午10時也針對17縣市發布豪大雨特報，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今（27日）台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

豪雨地區包括台中市、彰化縣；大雨地區則包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

氣象局今上午10時50分再度發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分，警戒區域為高雄市提醒請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。