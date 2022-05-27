2千劑25分發完！松山霞海城隍廟發快篩千人搶領　男5點排隊搶頭香

記者邱中岳、林冠吟／台北報導

台北市松山霞海城隍廟27日起，將連3天發放6000份快篩試劑，只要民眾前往排隊，每人均可領取2支快篩試劑，其中一名81歲的李姓男子，更是4點多就從家裡出門，約5點多抵達霞海城隍廟，成為第一個排隊領取民眾，而第一天第一梯次2000劑快篩，僅25分鐘就發完。

▲台北松山霞海城隍廟27日起連三天發放快篩試劑。（圖／記者邱中岳攝）



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台北市松山霞海城隍廟25日在臉書發文指出，將自27日起連三天發放快篩試劑，每日分成兩梯次，上午自8點半開始發放號碼牌，9點領取，而下午場則自1點開始發放號碼牌，1點半開始領取，每場次發放2000份快篩，每人共可領取2份快篩，共計發放1.2萬份快篩。

▲▼台北松山霞海城隍廟27日起連三天發放快篩試劑，第一梯次4000劑快篩僅25分鐘就發完。（圖／記者邱中岳攝）



總幹事陳美雲指出，因應國內疫情升溫，霞海城隍廟藉著城隍爺聖誕，自購2萬劑快篩，要來免費給民間使用，其中1.2萬劑免費發放給民眾，剩下的8千劑則無償供給警界與里長使用，

消息一出，27日一早就吸引不少民眾前往排隊，儘管遇到鋒面影響，上午下起滂沱大雨，但仍有不少民眾冒雨前往排隊，還須出動警方維護現場秩序。

其中一名81歲的李姓老翁，更是4點多就從家裡出發，約5點多抵達霞海城隍廟，順利「搶頭香」。他表示，他5點多到的時候，可能因為下雨的關係，都還沒有人，直到5點半以後才陸陸續續出現排隊人潮，因為自己平常也是霞海城隍廟的信眾，才會一聽到消息就趕來。

▲81歲的李姓老翁清晨5點就來排隊順利搶得頭香。（圖／記者邱中岳攝）



而另一名家住忠孝東路附近的70多歲的男子，則是在將近7時許前來排隊，他指出，家裡平常也有在拜拜，今天會想來領取快篩試劑，只是想留著作備用。