開放確診者自行下載居隔單！指揮中心下午宣布　最快下周上路

▲蘇貞昌視察藥局拋2新制，指揮中心下午說明「居隔單自行上網載」。（圖／藥師公會提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（27）日陪同行政院長蘇貞昌赴新北市欣民藥師藥局視察社區藥局防疫工作，蘇貞昌宣布開放0至6歲孩童到藥局領5支免費快篩，上路時間由指揮中心宣布。陳時中也表示，將會設計兒童症狀海報，讓藥師在家長領取時順便進行衛教，相關細節有望下午記者會說明。

蘇貞昌上午在藥局前接受媒體聯訪時宣布兩項新政策，一為開放家長持0~6歲孩童健保卡到藥局領取5劑快篩，二為開放確診者從線上自行下載居隔單。蘇貞昌提到，5/1以來有些確診者因資料不齊全，沒有領到居隔單，已經請唐鳳政委調整程式，最快有望下周上路，屆時可減輕地方政府負擔。

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蘇貞昌在致詞後，也進到新民藥局視察快篩實名制與口服藥物發放情形。新民藥局負責人呂品儀藥師表示，目前快篩實名制已無排隊情形。新北市藥師公會理事長許有仁則提到，新北市昨日完成逾9千人次送藥到府工作，數量居全台之冠，上週有800張處方箋都是從診所端傳入。

▲行政院長蘇貞昌以及衛福部長陳時中視察社區藥局防疫工作實務流程整體規劃。（圖／藥師公會提供）

新民藥局藥師邵泓智接著說明送藥到府方式，在接到專責醫院或診所處方箋派送後，會依照早晚服藥分拆成兩包，並在包完藥後告訴病人幾分鐘內送到，之後再衛教吃法，另提供交互作用諮詢，對於腎功能不良病患，藥量也會減半調整。而新民藥局為了讓藥物不落地，都會準備小箱子裝藥。

邵泓智另提到，許多家長在小朋友染疫後，都希望盡快領到藥物，但因許多要不能磨成粉，都會建議轉到專責醫院。聽聞此事後，陳時中表示，會做海報讓家長幫0~6歲兒童領快篩時，可以順便看小朋友衛教症狀。

上午視察約20分鐘，蘇等一行人步出藥局外後，突遭民眾舉牌抗議，大喊「新北市孩子染疫死亡你看到了嗎？」但馬上被現場維安人員請離。

陳時中離去前接受媒體堵訪，被問及為何選在新北市宣布新政策時表示，因為新北市需求較大，院長對地方執行政策非常關心。另回答死亡率突破千分之一提問，表示「之後會慢慢平穩」。在陳上車前，有媒體詢問國民黨提名台北市長參選人、立委蔣萬安評價他「傲慢」回應。陳僅表示「相信蔣萬安不會這樣講」，之後就上車離去。