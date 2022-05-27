快訊／蘇貞昌宣布：0到6歲孩童可領「5劑免費快篩試劑」

記者陳家祥／台北報導

隨著防疫政策走向開放，國人對於快篩劑的需求大增。行政院長蘇貞昌26日在院會中裁示，政府將免費發放低收入、中低收入戶每人5劑，以及長照機構住民每人3劑的快篩劑，27日至新北市板橋區視察社區藥局防疫工作實務流程整體規劃，加碼宣布，0至6歲孩童可領5劑免費的快篩試劑，民眾只要持孩童的健保卡至藥局就能領取。

蘇貞昌27日與疫情指揮中心指揮官陳時中一同到新北市視察社區藥局，由於近來新北市長侯友宜近頻頻因防疫政策槓上中央、此次前來新北視察，也未見侯友宜陪同？蘇回應，疫情2年多來中央與地方政府、還有人民一起努力，今天特別來藥局要感謝藥師，從販賣口罩到現在協助賣快篩，甚至提供送藥服務給確診者都是勞苦功高。

蘇貞昌指出，昨宣布免費發放低收入、中低收入戶每人5劑，長照機構住民則是每人3劑快篩，還會推出0到6歲孩童持健保卡就能領5劑免費快篩，細節由指揮中心下午公布。

另外，蘇貞昌也說，自5月11日以來，有民眾因資料填寫不齊全而沒有領到居隔單，新北人口多、行政負擔重，中央也調整一些程序，讓下週起就可在線上自行下載居隔單，減輕新北地方政府的負擔。

蘇貞昌強調，最有利的防疫是中央、地方一起努力，2年多來已創下好成績，現在是進入正常生活前最關鍵的戰役，大家要共同走過最後階段。