桃園高中職招生出現理工科學生荒！　林政賢憂產業人才將短缺

▲桃園理工科學生荒，林政賢憂產業人才短缺。（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢26日在市政總質詢中指出，2021年桃園市立高中及商職招生人數顯示，商業、服務類科學生達1,080人，遠多於工業類科250人，比例懸殊，長久而言將造成人才短缺、影響桃園產業競爭力；既然教育部已管制大學商業服務業科系招生人數，並增加重點產業招生人數，建議讓高中職的招生規劃跟上產業趨勢。

對此，教育局長林明裕說明，桃園改制升格前，高中業務隸屬於教育部管轄，而全國10大私立學校，桃園私校位居前5名，多所私校工商類科實力不亞於公立學校，因此單以公立學校人數比較恐無法衡量全貌，私校學生也是供應產業人才的主力；市府與在地科技大學合作，開設空調或電路板產業專班，對接產業需求，也將持續關注公、私立學校工商類科招生情形，培育技職人才、減少學用落差。

有關林議員指出，理工人才是領航台灣經濟發展的主因，應培育理工科技人才；鄭市長回應，人文法政科系人才也有其價值，每一個科系背景的價值都不應忽視，人才的養成除了專業科系之外，社會經驗更為寶貴。

林議員質詢，以大學醫科及頂尖科系錄取人數來看，桃園錄取人數是六都最後一名，市府應邀集各國高中辦理論壇，討論提升人才競爭力的對策。鄭市長回應，林議員所提資料，調查範圍應擴大至清華、交大等各校理工科系，入學方式也應包含繁星計畫及學測2種途徑，較能公允反映桃園高中學生錄取頂尖大學科系情形。