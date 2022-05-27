　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園高中職招生出現理工科學生荒！　林政賢憂產業人才將短缺

▲桃園理工科學生荒，林政賢憂產業人才短缺。（圖／翻攝市議會網站）

▲桃園理工科學生荒，林政賢憂產業人才短缺。（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢26日在市政總質詢中指出，2021年桃園市立高中及商職招生人數顯示，商業、服務類科學生達1,080人，遠多於工業類科250人，比例懸殊，長久而言將造成人才短缺、影響桃園產業競爭力；既然教育部已管制大學商業服務業科系招生人數，並增加重點產業招生人數，建議讓高中職的招生規劃跟上產業趨勢。

對此，教育局長林明裕說明，桃園改制升格前，高中業務隸屬於教育部管轄，而全國10大私立學校，桃園私校位居前5名，多所私校工商類科實力不亞於公立學校，因此單以公立學校人數比較恐無法衡量全貌，私校學生也是供應產業人才的主力；市府與在地科技大學合作，開設空調或電路板產業專班，對接產業需求，也將持續關注公、私立學校工商類科招生情形，培育技職人才、減少學用落差。

有關林議員指出，理工人才是領航台灣經濟發展的主因，應培育理工科技人才；鄭市長回應，人文法政科系人才也有其價值，每一個科系背景的價值都不應忽視，人才的養成除了專業科系之外，社會經驗更為寶貴。

林議員質詢，以大學醫科及頂尖科系錄取人數來看，桃園錄取人數是六都最後一名，市府應邀集各國高中辦理論壇，討論提升人才競爭力的對策。鄭市長回應，林議員所提資料，調查範圍應擴大至清華、交大等各校理工科系，入學方式也應包含繁星計畫及學測2種途徑，較能公允反映桃園高中學生錄取頂尖大學科系情形。

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　他提報CDC：查
台灣女星「備齊口罩」出席坎城影展　老外要她脫掉：疫情早結束了
剪壞反骨正妹？髮型師雪恥「免費改造紀卜心」　成果驚呆網
強尼戴普神隊友+1！「戰力滿點」電翻安珀律師　台下全笑了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園高中職招生出現理工科學生荒！　林政賢憂產業人才將短缺

弱勢族群租金補貼政策　桃園市府：7月起實施只認定居住事實

台中豪雨降不停！沙鹿淹出小河、清水一級警戒　車輛路過慘拋錨

南投原鄉阿嬤快篩陽「不懂視訊診療」　著急一上午電話求兒孫解圍

快訊／台中「萬代福影城」6／1起歇業　走過41年吹熄燈號

神農大帝聖誕　新北副市長陳純敬赴2宮廟參拜贈匾

嘉縣男蘭潭游泳溺斃　身穿泳衣、蛙鏡「死亡超過一天」

2022桃園傑出演藝團隊13團入選　6／1起精彩接力演出

揪甘心！潮州分局五大民力端午節前贈粽子+鴨肉湯

小琉球海洋生態衰退　屏東縣政府積極因應並啟動復育計畫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

遇壁癌免驚！師傅超專業　「清理→上彈泥」過程耗時

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

桃園高中職招生出現理工科學生荒！　林政賢憂產業人才將短缺

弱勢族群租金補貼政策　桃園市府：7月起實施只認定居住事實

台中豪雨降不停！沙鹿淹出小河、清水一級警戒　車輛路過慘拋錨

南投原鄉阿嬤快篩陽「不懂視訊診療」　著急一上午電話求兒孫解圍

快訊／台中「萬代福影城」6／1起歇業　走過41年吹熄燈號

神農大帝聖誕　新北副市長陳純敬赴2宮廟參拜贈匾

嘉縣男蘭潭游泳溺斃　身穿泳衣、蛙鏡「死亡超過一天」

2022桃園傑出演藝團隊13團入選　6／1起精彩接力演出

揪甘心！潮州分局五大民力端午節前贈粽子+鴨肉湯

小琉球海洋生態衰退　屏東縣政府積極因應並啟動復育計畫

布林肯重申一中政策不變　譴責北京日益威脅台灣

林清汶／防止廟產淪私財　宗廟條例通過的詭譎現象

女作家要從上海「帶小孩回台」！陸籍夫贊同：台灣人文素養比較好

台中沙鹿「狂雨轟炸」土石流、路面成河！她傻：8年來第1次這麼慘

艾怡良餵愛犬吃飯　「反差娃娃音」寵溺破表！　網虧：差點認不出

樂天移師花蓮戰統一　狂威交鋒不敗羅昂

阿嬌「瘦回巔峰」大方給秘訣　網友聽了全黑人問號：什麼意思？

桃園高中職招生出現理工科學生荒！　林政賢憂產業人才將短缺

弱勢族群租金補貼政策　桃園市府：7月起實施只認定居住事實

孟耿如秀女兒電眼照「美到想跟她交往」！黃子佼虧：太太又忍不住

「甜美臉蛋＋銷魂S曲線」　南韓啦啦隊正妹熱舞片爆紅！

地方熱門新聞

即／台中萬代福影城6／1起歇業

台中豪雨降不停　沙鹿淹出小河

嘉縣男蘭潭游泳溺斃　死亡超過一天

南投原鄉阿嬤快篩陽　被視訊診療考倒

桃園理工科學生荒　林政賢憂產業人才短缺

彭俊豪關切　擴大租金補貼專案

黑面二媽遊庄遶境年都去看她

張善政突襲式拜會邱奕勝　又撲空！

台南高層建築物火警消防安全設備迅速滅火

臺南高鐵特區打造幸福優質生活圈

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

即／桃園暴雨釀坍方！龜山土石崩落壓毀小客車

桃園市民卡LINE官方帳號　5/24起可下載居隔書

白沙屯媽祖「加速甩尾」　10度駐駕輪胎廠

更多熱門

相關新聞

枕邊人藏巫術人偶　他嚇到逃家20年

枕邊人藏巫術人偶　他嚇到逃家20年

桃園一對夫妻因感情不和睦，早在24年前就簽好離婚協議書，只是丈夫阿強（化名）捨不得，遲未前往戶政事務所辦理，兩人仍繼續同居，某天阿強卻發現枕頭下放有寫著自己生辰的巫術人偶，嚇得逃離家中20多年。由於阿強聯繫對方未獲得回應，才興訟請求桃園地院判決離婚獲准。

ET民調／鄭文燦施政滿意度72.5%　過半桃園市民滿意防疫表現

ET民調／鄭文燦施政滿意度72.5%　過半桃園市民滿意防疫表現

賴士葆要張善政「三顧茅廬」邱奕勝

賴士葆要張善政「三顧茅廬」邱奕勝

即／桃園暴雨釀坍方！龜山土石崩落壓毀小客車

即／桃園暴雨釀坍方！龜山土石崩落壓毀小客車

快篩陽即確診上路　桃園12採檢站轉型醫療站

快篩陽即確診上路　桃園12採檢站轉型醫療站

關鍵字：

桃園理工科林政賢總質詢產業人才短缺

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

蛇誤闖遭打死！醫切開驚34顆白蛋

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

《雖然是精神病》男星食道癌去世！　「去年還在拍戲」享年58歲

知名導演被爆逼甜美女星下跪！

人妻淪小三！提性愛回憶錄供前夫提告

林昀希失去雙胞胎兄弟：我自己活下來了

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

日本6/10開放海外觀光客入境！台人免隔離

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面