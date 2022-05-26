賴士葆要張善政「三顧茅廬」邱奕勝　傳授選舉經驗「謙卑再謙卑」

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫徵召前行政院長張善政參選桃園市長，惹怒桃園市議長邱奕勝在內的藍營人士，張兩度到找邱道歉都撲空。對此，國民黨立委賴士葆認為這很正常，都還沒「三顧茅廬」；賴也建議張要忘記曾當閣揆的經歷，實踐謙卑謙卑再謙卑，唯有放下菁英身段，用市井小民心態才能接地氣。

張善政為向邱奕勝道歉，原計畫24日到桃園市議會拜會邱奕勝，並爭取支持，但議長室則以「大家來市議會拜會議長，都會事先安排，這是尊重議會，張院長方面如以臨時拜會，且議長正在主持市政總質詢，時間上很不巧」婉拒。25日時，張善政拜會完立委萬美玲及魯明哲後，突到市議會，並帶著準備好的卡片和精油禮盒擬拜會邱奕勝，但因邱未在議會而再度撲空，卡片和精油禮盒也遭駐衛警拒收。

「候選人最小，這是放諸四海皆準且不變的鐵律。」賴士葆26日上午在臉書表示，張善政兩次拜訪邱奕勝受挫其實很正常，都還不到三顧茅廬的地步，張善政一定要忘記過去當過行政院長或者職場的輝煌經歷，因為候選人最小，這個時候實踐謙卑、謙卑再謙卑不是笑話而是實話。

賴士葆回憶道，他第一次參選國大代表的經歷讓他永生難忘，那時候擔任政大企研所的教授兼所長，常常受邀政府單位擔任評審、顧問，很多企業爭相邀約演講，自我感覺良好，以為產官學都很吃得開。一投入選舉才發現計程車司機、市場賣菜的老闆、普羅大眾、路人甲乙都不認識他，有人拿到文宣當面丟地上踩，每天都在訓練唾面自乾的勇氣。

賴士葆說，過去當教授在課堂上、或上媒體、或在演講會場習慣暢快淋漓的批評，變成候選人在地方里長、樁腳、意見領袖的面前，就像個小媳婦般唯唯諾諾虛心受教，點頭如搗蒜一般，唯恐不夠謙恭有禮。

賴士葆認為，為了爭取神聖選票，每個人都可以教訓候選人，內容包山包海，例如：文宣不好、哪一句話講得不對、握手不夠溫暖、沒有正視對方眼神、彎腰幅度不夠…這些都對，因為頭家最大，因為有求於人，每天都在接受震撼教育。

賴士葆強調，選舉很殘酷媚俗，唯有放下菁英身段，蛻變化身成為市井小民的心態才能接地氣，桃園加油，張善政加油。