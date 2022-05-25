快篩陽即確診明上路　桃園12採檢站直接轉型醫療站

▲0525桃園市疫情記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

今（25）日全國新增8萬9389例確診個案，其中桃園市新增1萬355例，鄭文燦主持疫情記者會表示，雖然桃園市數字較昨天下降，但全國個案數上升，居隔人數為6237人，也有減少，而居家照護辦理情形，目前累計20萬3201件，申請線上診療、送藥已完成14萬2159件，完成率達70%，而明日將開始實施「快篩陽性、醫師評估後即確診」，桃園市目前12處社區篩檢站也要轉型為社區醫療站，持續為民眾提供服務。

中央宣布從明（26）日開始，實施快篩陽性後，經過醫師診斷後判定即為陽性上傳，鄭文燦指出，桃園市目前現有的12個社區篩檢站，將轉型為社區醫療站，並有201家診所、28家醫院參加這個計劃，將來還會擴大，民眾也可在衛生局網站查詢參加診所或醫院，12處醫療站也準備好了，相信由第一線醫師專業評估後，來判斷是否PCR、投以緩解症狀或抗病毒的藥物，雖然一小部分民眾還是會做一般性採檢，但目前以快篩陽性的診斷為優先。

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至於目前高中以下已停課1周，將依照疫情發展，在本周4或5會決定是否再延長1周，各校仍可安排是否返校，或到校打疫苗。

鄭文燦說，從今天開始全市195所國小，第一劑兒童BNT疫苗開打情況，以5到11歲兒童為主，採到校接種方式，國高中生BNT第三劑也陸續安排接種，學校方面做的施打意願調查，國小莫德納同意率約3成，BNT約4成略多，也表示5到11歲兒童會有7成多的覆蓋率，如家長要自行帶孩子到醫療院所施打，針對BNT或莫德納都有門診時段。且5/26、28全桃園市將有25個社區接種站，分上下午時段，莫德納18歲以上、BNT12歲以上，12到17歲需要家長陪同施打。