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社會 社會焦點 保障人權

枕頭下悚見「巫術人偶」...枕邊人放的！他嚇到逃家20年求離婚

▲枕頭,棉被,房間,床單,飯店,床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丈夫在房間枕頭下找到寫有自己生辰的巫毒人偶，竟是妻子所為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一對夫妻因感情不和睦，早在24年前就簽好離婚協議書，只是丈夫阿強（化名）捨不得，遲未前往戶政事務所辦理，兩人仍繼續同居，某天阿強卻發現枕頭下放有寫著自己生辰的巫術人偶，嚇得逃離家中20多年。由於阿強聯繫對方未獲得回應，才興訟請求桃園地院判決離婚獲准。

阿強表示，兩人在婚後育有2子1女，卻因個性不合，於1998年10月簽立離婚協議書，但阿強惜情，暫時擱置未處理，持續與妻子同住，隔年某天卻發現房間枕頭下發現一個寫著自己生辰的巫術人偶，阿強心生恐懼，立刻搬離住所。

不過，這一搬就是超過20年，除了每月固定給妻子生活費外，兩人幾乎沒有交集，婚姻早已名存實亡，因此請求法院判決離婚。

對於巫術人偶一事，阿強二嫂證稱其妻子的確畫了一個草人後，寫上阿強生辰，拿針一直刺草人的心臟；有次因為女兒不乖，阿強妻子也會教她畫符給小孩喝。

法院認為，阿強雖是自行離家，但這些年來妻子並未就分居一事有具體作為，亦沒有任何修復婚姻之積極舉動。審酌妻子二次調解及二次辯論期日均未到場，也未提出書狀爭執，判決兩人離婚。

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