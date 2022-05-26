ET民調／鄭文燦施政滿意度72.5%　過半桃園市民滿意防疫表現

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳弘修／台北報導

今年三月以來，台灣受到Omicron襲擊，確診病例數開始急速攀升，根據《東森新媒體ETtoday》最新調查指出，負責國門之都的桃園市長鄭文燦在此波Omicron疫情中的防疫表現，有57.8％的市民表示滿意。對於即將在年底卸任的鄭文燦，有為72.5%的市民對於他的施政感到滿意，回答住在桃園很幸福感的比例高達78.6%

為了瞭解民眾對於桃園施政的支持度與意向，《東森新媒體ETtoday》民調中心於2022年5月19日至23日進行調查，調查範圍與對象為桃園市年滿20歲以上民眾，方式以「手機簡訊」通知後進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,369份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。

▲鄭文燦視察桃園區三元忠義市民活動中心疫苗接種站運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據調查結果顯示，對於現任市長鄭文燦在此波疫情中的防疫表現，有57.8%的桃園市民表示滿意（非常滿意18.1%、還算滿意39.7%）；另有37.0%桃園市民表示不滿意（非常不滿意14.3%、不太滿意22.7%）。

在居住幸福度方面，桃園市民認為住在桃園市的幸福度為78.6%（非常幸福22.4%、還算幸福56.2%）；另有17.2%桃園市民認為不幸福（非常不幸福4.3%、不太幸福12.9%）。

另外，就整體施政滿意度來看，桃園市民對現任市長鄭文燦施政表現的滿意度為72.5%（非常滿意29.8%、還算滿意42.7%），21.8%桃園市民感到不滿意（非常不滿意8.7%、不太滿意13.1%）。

▲鄭文燦視察桃園學童接種第一劑BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）