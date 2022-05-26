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大陸 大陸焦點 特派現場

8歲女童「恆牙被當乳牙」拔掉！診所醫師竟無獨立執業資格

▲刷牙，兒童牙膏，蛀牙，漱口。（圖／CFP）

▲女童到牙醫診所看診，恆牙被當成乳牙拔掉。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

山東省臨沂市的馮姓女子日前帶8歲女兒到牙醫診所看診，沒想到女兒的恆牙被當成乳牙，遭到醫師拔出，需要一輩子植牙，讓她相當憤怒。事後當地相關單位介入調查，才發現替女童拔牙的馬姓醫師不具備獨立執業的資格，後續將依法查處。

根據《齊魯晚報》報導，馮女8日下午帶著女兒前往蘭山區的輝東口腔門診部檢查牙齒，沒想到馬姓醫師檢查時，竟然將女兒的恆牙當成乳牙拔出，且拔錯牙齒以後也沒有立刻進行補救措施，導致女兒錯過最佳的治療時間。

馮女為此感到憤怒，向診所反應、要求賠償，但雙方仍未達成共識。馮女表示，當時馬姓醫師告知，女兒的下側門牙長出了一顆小恆牙，但前面的乳牙擋住，因此需要先把乳牙拔掉，才能讓恆牙正常生長。

▼媽媽看見女兒被拔掉的牙齒，頓時感覺不妙。（圖／翻攝《齊魯晚報》）

▲▼女童的恆牙被當成乳牙拔掉。（圖／翻攝《齊魯晚報》）

馮女聽完醫師的診斷，也同意「拔除乳牙」，沒想到過程中馬姓醫師不斷喊「這乳牙怎麼這麼難拔」，還連換了3把鉗子，最後又叫來一名男醫師，終於把牙齒拔出。

馮女看見被拔出的牙齒，發現相當大顆，牙根也很長，頓時感到不妙，但因為馬姓醫師沒有收費，因此詢問有相關知識的朋友，才知道女兒被拔掉的是恆牙。

後來馮女打給當地的衛生健康委員會，該間診所才承認，是門診部馬姓醫師的問題，願意賠償後期植牙的費用，一共1.8萬元（人民幣，下同，約新台幣7萬8,703元）。此外，當地衛生健康局進行調查，還發現馬姓醫師沒有具備獨立執業的資格，後續會進行調查，並依法查處。

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