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色教練擁吻指侵小六女！辯「關係比一般師生好一點」下場出爐

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲黃姓教練與小6女童交往，兩人數次在校內幽會，黃男更於車中指侵女童得逞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台北報導

台北一名黃姓男子擔任某國小的巧固球隊教練，竟利用6年級女球員小花（化名）對其的仰慕之心，和她交往，並經常在校內和小花做出擁吻、摸胸等親密舉動，還開車帶至河濱公園用手指性侵得逞。黃男稱兩人關係「只比一般師生好一點」，台北地院經確認小花3名同學證詞，仍依對未滿14歲之女子猥褻、性交等罪，處3年8月有期徒刑。

小花提到，從2016年10月、11月左右與教練交往大約半年的時間，起初是在某次練習時，教練叫她去體育器材室拿東西，要離開時教練突然擋在前面抱住她，並問她吃早餐了沒，過程中自己沒有反抗，從那之後兩人感情急速升溫。

而後小花在保健室當義工時，會去學務處找教練，有時也會在早上練球期間跟教練去體育器材室幽會，進行擁抱、接吻、摸胸等親密動作；某次教練在小花生日前，開車載她到河濱公園，停車後到後座與其擁吻，並指侵得逞。

審理時教練全盤否認犯行，辯稱兩人只是比「一般老師與學生的關係再好一點」，且小花會主動對其勾肩搭背、坐在大腿上，但沒有做過猥褻行為。辯護人則表示，教練雖有觸摸小花身體部位，僅是基於師生間打鬧而不小心觸碰，且時間甚為短暫，難認是屬滿足被告主觀上性慾之猥褻行為。

不過，法院傳喚小花隊友及前男友，3人皆表示小花平常就和教練互動親密，例如收球時她會去碰教練的手或挽著他、教練也會雙手環抱小花，小花也都有向3人提及被摸下體一事。

法院認定小花所述為真，審酌教練對於小花對於男女兩性關係，仍在懵懂之狀態，竟為一己之私慾，對其為猥褻及性交行為，危害小花身心發展，亦損及小花日後對於兩性關係之認知，依對未滿14歲之女子猥褻、性交罪，分別處8月、3年2月，合併判3年8月，可上訴。

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