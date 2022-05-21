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只離診所800m遠「藥品等4天配送」　確診妹崩潰：錯過黃金救援怎辦

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲原PO等了5天才視訊看診，無奈藥物又要等4天才會送達。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

醫師視訊看診相當便民，但有女網友卻哀號，快篩陽後等了5天才輪到她視訊看診，怎料沒有親友幫忙領藥，診所只能透過宅配送藥，恰好又碰上假日，等於PO需再等4天才能拿到藥品，讓她崩潰不已。

一名女網友在臉書《確診者有話要說》透露，快篩陽性後，好不容易約到視訊看診，醫師問診完後開藥，原PO詢問是否可請外送員幫取藥？

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無奈診所告知，只能透過「宅配通」送藥，一席話讓原PO傻眼直呼，「明明診所就在我家800m走路就會到」，藥物卻數天後才能拿到，讓她難以接受。

原PO接著討拍，是週四（19）日看診，而家裡位在工業區，宅配假日也不會配送，等於要等到下周一才能拿到，「我好不容易預約到視訊看診，等了五天才換我，藥還要等四天！」

對此，原PO以自身經歷呼籲，「請大家不要傻傻的看著政府APP建議的流程跑，不然會跟我一樣等到天荒地老，錯過黃金救援時刻就麻煩了。」

底下網友建議，「自己自費買藥吧，或是叫他用計程車幫你送」、「看一個確診者的影片，說預約看診要10天後才看得到，傻眼...10天後都解隔了」、「建議直接找住家附近有提供視訊看診的診所會比較快唷，我找到的診所是親自送到我家」、「等候=等死的概念」、「最遙遠的800公尺距離」。

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲快篩陽即確診上路。（圖／記者劉維榛攝）

本站報導《「快篩陽＝確診」唾液試劑也適用！條件QA一次看　可電話問診、代領藥》，居家隔離對象於3天居家隔離、4天自主防疫，或居家檢疫對象於7天檢疫期間，使用家用快篩檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療（可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排），請遠距／視訊診療醫師確認快篩陽性結果。

手機「健康益友APP｜蘋果iOS載點安卓Android載點

►針對確診不舒服怎麼拿藥、看醫生？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，採居照護的居家個案，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。此外，也可像新北市每個行政區都有責任醫院進行居家照護，提供主動評估關懷、開藥等服務，也會將處方用藥一併安排由家人帶領或送藥到府。

至於一般沒有危險因子的確診者，可依照藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑等，幫助緩解症狀。若有任何不適加劇，也可使用居家關懷遠距醫療視訊看診。

►可以請親友代替我看診或領藥嗎？有什麼限制？

可以。指揮中心今天起開放確診者親友到124家「配賦醫院」防疫門診掛號看診，經醫師評估符合用藥條件者，可由代看診者於醫院領藥。

不過親友須為「非居家隔離者」，並持健保卡及確診證明，包括新冠病毒健康證明等；事前也要先依照醫院流程掛號及看診。完整124家配賦醫院名單可透過衛生福利部疾管署官網查詢

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關鍵字：

快篩陽確診視訊看診領藥宅配診所

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