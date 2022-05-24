小二女童解隔返校遭同學排擠「別靠近她」！台中市教育局回應了

▲女童解隔離返校卻遭同學排擠。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

本土疫情持續延燒，確診人數不斷攀升，其中不乏還在就學階段的學童，一名媽媽心碎指控，女兒染疫康復回歸校園，卻遭到同學排擠，只能手寫紙條抒發情緒，讓她相當無助，貼文引起高度關注。對此，台中市教育局回應，必要時會進行個別、團體輔導。

這名女童的媽媽在「爆廢公社」上傳一張照片，心碎地說明，女兒染疫已夠倒楣，康復回歸校園，卻還要承受各界的異樣眼光、排擠。

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依據照片畫面，裡面是一張小朋友的手寫字條，雖然當中穿插注音，但內容還是可以清楚看見，女童回歸校園後，同學不斷告知朋友「女童確診了」，要求同學別靠近，雖然女童解釋「已經陰性了」，情緒還是受到同學的影響。

▼本土疫情嚴峻，全台確診者數量持續上升。（示意圖／記者周宸亘攝）



女童的字條引起高度關注，不少網友留言回應，「絕大部分是家長教的，不然說實在的，小孩根本就不瞭解確診到底代表什麼意思」、「確診需要去污名化」、「問題點是大概在家長吧，家長抱持什麼心態，孩子就會模仿。不過未來還沒確診過的可能變少數了」、「其實在家裡父母應該要教導孩子，不要去排擠同學，學校老師也是要跟小朋友教導一下。」

女童的媽媽也補充說明，其實事先就有想到這種狀況，因此在孩子上學前有先進行心理建設，而且女兒15日就解隔離，怕影響到同學，還特地延後到19日才回去上課，也要求中午用餐後別刷牙，避免影響同學。

▼女童解隔返校遭排擠。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



女童的媽媽說，沒想到放學後問孩子心情，孩子本來說「OK」，卻不斷發呆、放空，追問之下才把心情寫在紙條上，而說出那些話的同學本來是女兒很要好的朋友，甚至還有到她們家來玩過。

根據《中央社》報導，台中市教育局專門委員郭明洲表示，目前疫情嚴峻，可能會有學生確診，因此學校會事先教導，讓學生對疾病有正確的認知。

郭明洲也說，若有學生解隔重返校園，學校應該營造出接納的氣氛，而非貼標籤、排擠，老師也要持續留意解隔返校的同學，評估學生需求，給予個別、團體輔導，適當伸出援手。

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