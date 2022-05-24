台南+5592　視訊診療診所提供快篩陽「一站式」服務

▲台南市自26日起，快篩陽性市民可接受通訊診療診所「一站式」服務，安心居家照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日公布新增5592名COVID-19本土確診病例，統計至23日今年累計確診個案59204人，其中26557人已解除隔離，32647人尚在隔離，快篩陽性市民，可接受台南市通訊診療診所「一站式」服務，安心居家照護。

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黃偉哲指出，台南市確診數5592，中央公布5593，其中1例轉出，那所以是5592，目前為止，這個數字應該還算是六都裡面最少的，不管如何，每一個確診者我們都要關懷到。

黃偉哲說，「因為大家對於兒童染疫都是非常地謹慎，所以先前的莫德納疫苗，包括現在到貨的輝瑞兒童疫苗，都已經在線上可以接受預約，那預約的部分，因為現在高中以下的學校屬於停課不停學，改為線上教學之中，所以我們的很多集中施打沒有辦法到校來實施，所以就採用到醫院、到診所來施打，那我們感謝醫師公會、還有感謝診所協會許多醫師、第一線的基層醫師，到自己的診所開放來施打，來照顧這些兒童。」

黃偉哲指出，「24日下午的確有3萬3千劑左右的輝瑞兒童疫苗已經到貨，大家可以繼續來預約。兒童，只要家長願意打疫苗，應該都有疫苗提供，不管是輝瑞或是莫德納，在2021年差不多8、9月前的時候，年長者瘋"非莫不打"，一定要打莫德納，現在有人說"非輝不打"，但是不管怎麼樣，莫德納、輝瑞都是好的疫苗，只要通過EUA，而且事實上有許多國家，都已經讓兒童，不管是輝瑞或是莫德納，都有增加施打，請各位家長趕快來預約。預約從24日早上八8時開始，接下來都隨時可以預約，考慮到診所量能，市府也會積極爭取更多診所來加入，來施打兒童的疫苗，因為經過醫師專業評估，總是會比較好，多一層把關、保障。」

黃偉哲說，「請大家盡快預約，5月25日就開始施打了。另外台南共照雲的line帳號，如果有確診的朋友，還有居隔者，就可以來加入台南共照雲，一方面可以提供防疫資訊，可以解答你很多問題，第二個，如果要跟防疫人員有一些問題，還是要進一步詢問，也可以透過共照雲上面的電話號碼來撥打，還可以線上列印居隔單，都是滿方便的，方便不管是保險的需求，或是公司請假的需求。」

黃偉哲表示，另外對於孕婦還有幼童確診者的專責病床，經過跟成大、奇美、市立安南醫院還有市立醫院的溝通，都有開設專責病床。至於這專責病房怎麼樣預約？患者直接送過去就可以了，如果有這個需求就直接洽各醫院，它會優先替孕婦還有幼兒來直接安排住院或相關的診療事宜。另外，65歲以上長者的疫苗施打，到5月底以前，有提供500元禮券，還有台南市政府提供的兩劑快篩，來給年長者領取。

衛生局長許以霖提醒，居家隔離、居家檢疫、自主防疫及65歲以上市民等4類對象，若快篩結果呈現陽性，可以透過台南市快篩陽性視訊門診，經由醫師線上視訊判讀後進行通報，無須再採檢PCR；居家隔離、居家檢疫、自主防疫者也可以透過「台南共照雲」視訊判讀陽性快篩試劑。

若非上述4類對象、且快篩結果呈現陽性，請將陽性快篩試劑以透明夾鏈袋密封包裝，攜帶身分證、健保卡前往台南市有開設防疫門診的13家醫院、2處社區採檢站或8間提供公費PCR採檢服務的診所進行PCR採檢；提供公費PCR採檢服務的診所須預先透過電話或線上預約，提醒市民留意。

衛生局也另外說明，針對收治於醫院及集中檢疫所的COVID-19確診個案，除了會收到隔離通知書外，解除隔離時也會收到「台南市法定傳染病解除隔離治療通知書」，共計2份通知文件，與居家照護個案僅會收到隔離通知書1份文件不同；確診者與居家隔離者的隔離通知相關文書可以透過「台南共照雲」下載。