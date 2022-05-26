柯文哲確診改隔離地、兒發燒送急診遭質疑　北市：有緊急就醫需求

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲22日確診，當時因擔心感染妻子陳佩琪、兒女，所以當晚便入住到同樣確診的朋友家中。但柯文哲26日自爆，因為兒女確診發高燒送急診，所以目前已返家居隔照顧，但同時也引來網友質疑發燒為何送急診？對此，台北市政府發言人陳智菡回應，如有緊急需求，都應儘速就醫，無論民眾或官員都應被一視同仁。

柯文哲22日上午快篩陽，到仁愛醫院PCR後返家等待報告結果，並於晚間PCR陽性確診。據了解，柯文哲家中因還有陳佩琪、3名子女，擔心造成家戶感染，所以當天晚上便到同樣確診的朋友家入住。

不過柯文哲26日視訊主持防疫記者會時，只見背景又變回自家房間內，而他也證實，因為25日晚間得知兒子、女兒快篩陽性，且兒子發高燒送急診，現在一家五口有3人確診，剩下陳佩琪、另一名女兒沒感染，所以乾脆就讓陳佩琪與女兒住到外面旅館，感染的人全部都回家，「當爸爸30年沒照顧過小孩，現在變成奶爸，要看有沒有發燒、藥有沒有吃。」

▲台北市長柯文哲26日視訊主持台北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

柯文哲也提及，要移動前得先通知區關懷中心，並申請改變隔離地址，因為電子圍籬都還在，要換位置的話，除非有特殊需求，不然不必去換居家隔離地點。

但當柯文哲自爆返家居隔後，引發部分網友留言質疑，「已經確診在A地隔離中的患者，可以再換去其他B地隔離嗎？」、「平民確診在家吃退燒藥就好了，官小孩送急診」、「市長兒女命較高尚，高燒就可擠急診」。

針對網友質疑能否更換隔離地？台北市政府發言人陳智菡回應，隔離以不變動為原則，除非有不得不變的理由，例如緊急就醫需求、家人確診回去照顧；先前北市衛生局已有詢問過中央，經中央核准後實施，且也有許多類似案例。

至於網友質疑柯文哲兒子發燒送急診一事，據了解，柯文哲兒子發燒送急診後，當天經醫生評估已返家繼續隔離。而陳智菡也說明，北市府一再宣導，新冠肺炎伴隨許多急性症狀，如有緊急需求，都應該盡速就醫或送急診，並經醫事人員評估決定是否返家觀察或住院，「無論是民眾或官員都應該被一視同仁，並擁有就醫的權利。」

而台北市衛生局網站表示，若確診者居家照護期間有發燒或其他不適等症狀，建議透過視訊或電話預約方式看診；但若無法預約視訊診療，或視訊診療無法處理，可聯繫衛生局依其指示，以防疫計程車、同住親友接送、自行前往陪同至防疫急門診就醫，並於報到時主動告知院所為確診個案；若有緊急就醫需求，以119救護車為原則，防疫計程車、同住親友接送或自前前往等方式為輔。