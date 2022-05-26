只需9分鐘、比PCR還準！日本發明「超高感度」快速篩檢裝置

▲日本發明新檢測裝置，精準度比PCR檢測高，所需時間比快篩還短。（示意圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

新冠快篩試劑雖然只需要十多分鐘便可得知結果，但準確率較低，可能出現偽陰性或偽陽性的情形，且只能判斷是否有病毒抗原，無法得知病毒量。而PCR雖然精準度較高，即使病毒量較低也能測量，但是耗費的時間與人力成本較高。如今日本理化學研究所就發明了一款新的超高感度快速篩檢裝置，只需要短短9分鐘便可得知結果，精準度甚至比PCR檢測還要高。

根據《日本新聞網》報導，理化學研究所指出，這款新的檢測裝置可以說是劃時代的發明，其準確度不但超過PCR檢測，而檢測時間甚至只需要9分鐘，比快篩試劑還要快。研究團隊指出，只要將帶有患者RNA的唾液樣本與試劑混合，將這些液體塗抹在帶有磁性的磁珠表面，再將磁珠放進檢測裝置內。

在磁性的作用下，帶有新冠病毒的RNA會進入微小的試管內，並產生螢光反應。如果一定數量的分子都出現螢光反應，那就代表受測者感染了新冠病毒。

由於該檢測裝置不需要像PCR一樣放大RNA，也可以用自動化的形式進行，因此可以在短短的9分鐘內就得知結果，每次檢查的成本更可降至200日幣（約新台幣46元）。不僅如此，還可以同時調查感染病毒的變異毒株種類，未來有望應用在其他病毒和癌症的檢查上。

理化學研究所期許該檢測裝置能夠在年底前正式加入檢測行列，最晚也要在明年實現普及化，因此目前正在積極向政府申請批准。

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