快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲22日確診，預計到30日0時解隔，據了解，柯文哲確診當天便到其他同時染疫的朋友家居住。但台北市政府26日召開防疫記者會時，只見柯文哲視訊背景與昨（25）日不同，而他也證實，因為兒女確診，所以返家照顧小孩，目前妻子陳佩琪和另一名女兒已住到旅館，一家5口有3人確診。

據了解，柯文哲22日上午快篩陽性、22日晚間PCR陽性確診後，當晚便住到認識的朋友家中；柯文哲24日也證實，本來要在家隔離，但因為擔心感染給妻子陳佩琪，加上剛好有確診的朋友有空房，因此自己就入住到朋友家。不過，當柯文哲26日視訊出席台北市防疫記者會時，只見背景畫面又回到原本住家。

▲台北市長柯文哲26日下午視訊主持防疫記者會，背景已經回到自宅。（圖／台北市政府提供）

被問到現在是否待在自宅居家隔離？柯文哲回應，因為25日晚間得知兒子、女兒快篩陽性，且兒子發高燒送急診，現在一家五口有3人確診，剩下陳佩琪、另一名女兒沒感染，所以乾脆就讓陳佩琪與女兒住到外面旅館，感染的人全部都回家，結果回家後發現「當爸爸30年沒照顧過小孩，現在變成奶爸，要看有沒有發燒、藥有沒有吃。」

柯文哲也提及，要移動前得先通知區關懷中心，並申請改變隔離地址，因為電子圍籬都還在，要換位置的話，除非有特殊需求，不然不必去換居家隔離地點。

媒體追問，先前照顧小孩的都是陳佩琪，柯文哲是否有辦法勝任？柯文哲則面露苦笑與嘆氣，「唉！還好現在不用換尿布，都是大人了！只要看看有沒有發燒、藥有沒有吃、症狀怎麼樣，搞不好量個血氧看看。」

▼台北市長柯文哲22日上午快篩陽，當時背景仍在自家中。（圖／台北市政府提供）

▼台北市長柯文哲23日視訊主持防疫會議，已經入住朋友家。（圖／台北市政府提供）

▼台北市長柯文哲25日下午主持台北市防疫記者會，當時背景仍是在朋友家中。（圖／北市府提供）