北市快篩陽視訊判定院所一次看！　259診所、23醫院提供確診評估

記者杜冠霖／台北報導

26日起民眾若快篩陽經醫師診斷將視同確診的新措施上路，台北副市長黃珊珊說明，北市有259家診所、23家醫院提供快篩陽民眾確診評估及後續關懷服務，相關名單則可到北市府網站「Covid-19防疫專區」的「快篩陽後有哪些院所可以確診判定？」連結找到。

對於快篩陽等於確診新政策，黃珊珊指出，即可研判為確診個案後說明，為了擴大服務，北市府與醫師公會協商，協調更多的醫療院所服務市民朋友，儘早獲得需要的醫療照護。

黃珊珊表示，今天開始快篩陽確認的方式有幾種，第一，希望大家能夠用視訊診療的方式，跟基層的診所、醫院做電話視訊診療，親友也可以攜帶快篩陽者的檢體到診所或是醫院去；快篩陽的本人，希望到醫院的急門診去，也就是說盡量到醫院，不要到診所。

黃珊珊說明，目前有參與居家照護者關懷的259家診所，率先提供快篩陽民眾確診評估服務，在民眾居隔期間也會提供居家個案管理、確診者在家的個案照顧、後續追蹤服務、遠距照護關懷、遠距醫療服務，也有23家醫院可提供快篩陽民眾確診評估、後續關懷服務。

黃珊珊呼籲，市民只要從Google找到北市府官網「Covid-19防疫專區」點下去，找到「我是快篩陽者」，再點進去，裡面有QA專區，可找到「快篩陽後有哪些院所可以確診判定？」，點進去後就能找到名單。

▼副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

