爺確診被勸回家！凌晨離世「遺體吹冷氣12小時」不能動　家屬無奈

▲爺爺確診被勸回家。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「爺爺是確診患者且今天在家中離世。」一名男網友發文表示，他的爺爺今天凌晨過世，相關人士本來說早上要來開立死亡證明，結果至今還沒有消息，「遺體已經放置超過12小時」，政府能給個明確答案嗎？確診者在家過世到底有沒有SOP？

這名男網友在臉書社團「爆料公社」上貼文，提到爺爺是肺癌和腦癌患者，前幾天在醫院確診，「當時連同照顧他的奶奶也確診，所以醫院就表示，我們可能回家照顧比較好。」

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聽從醫院建議後，原PO和家人將爺爺、奶奶帶回家，只是怎麼樣也想不到，今天凌晨1點半時，爺爺竟突然無呼吸心跳，他們打119並持續做CPR等救護人員趕到，結果「救護人員也勸我們放棄急救」，同時找了派出所的人前來協助。

原PO表示，派出所給了他們衛生局的電話，要他們早上8點致電聯繫，請人來開立死亡證明，「員警也跟我們說，在尚未開立死亡證明前，是不能動遺體的！」怎料時間一到，他們才說明爺爺的病史，衛生局就說要交給疾管署決定，「後續就沒有後續了。」

▲爺爺在家離世，至今等不到人來開立死亡證明。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO無奈表示，他們一路等到下午1點，都沒有接到其他單位的電話，「後來真的等太久，遺體已經安置在房間超過12小時」，因此他們便找里長幫忙，後來在2點半接到分局電話，說要找檢察官來。

「大家看下來可能會覺得有點亂，因為我們獲得的資訊就是這麼亂！」原PO直言，因為沒有開立死亡證明不能動遺體，所以他們這段時間只敢放佛經，並讓遺體吹冷氣，除此之外，什麼也做不了。雖然派出所很積極協助他們，但是「衛生局從頭踢皮球到尾，踢是沒有問題，但總要有個所以然」，怎料卻遲遲等不到消息。

原PO傻眼直呼，「因為爺爺是確診者，我們同意，但等了一個早上到現在下午了，都沒有相關人士聯絡，我們就把遺體放在那邊嗎？」他希望政府能給明確解答，到底確診者在家過世有沒有SOP？爺爺在醫院確診已經很倒楣，回到家不幸病逝，還不能好好離開。他最後也呼籲大家，「隨時關注確診的年長者或幼兒在家的任何狀況，避免憾事發生。」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「太誇張了吧」、「真的太離譜了！我看了就覺得快火冒三丈了，請節哀」、「一個SOP都沒有，亂七八糟，叫百姓無所適從」、「超過12小時...」、「爺爺安息，希望趕快有人來幫忙啊」。

原PO在下午4時許時更新貼文，表示「事情目前暫告一段落，相關單位直接開立死亡證明書以利後續」。

▼臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）