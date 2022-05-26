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萬美玲看綠營桃園選情：林智堅沒鄭運鵬帥、兩人空戰實力堅強

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 經濟部長王美花 主計長朱澤民 立委高虹安 萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／綜合報導

年底大選將至，藍營為桃園首長候選人議題鬧得沸沸揚揚，近期才確定由前行政院長張善政空降參選，而綠營部分有意競逐者眾，包括新竹市長林智堅、立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等都曾被點名，對於綠營人選，立委萬美玲分析，林智堅和鄭運鵬算是同一類型，空軍很強，「但我覺得林智堅沒有鄭運鵬帥。」

綠營有意參選桃園市長者眾，包含鄭運鵬、鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等，林智堅也被點名參選，桃園市長鄭文燦日前也表示，依照規劃，民進黨選對會將在6月討論人選，一定會推出最好最強的候選人。

萬美玲接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，民進黨目前還未推出桃園人選，加上國民黨內比較精彩，所以大家比較聚焦在國民黨身上，張善政是張強牌，各方面能力、高度都兼具，所以國民黨等到整合完畢後，就要開始作戰。

萬美玲指出，民進黨是有一定程度的焦慮，因為他們也推不出適合的人選，據自己了解，鄭文燦較喜歡空降的人選，因為鄭文燦知道桃園這仗不好打，他也沒有把握一定守得住，如果選輸了，空降來的就是中央責任，地方上的就是鄭文燦的責任，「鄭文燦也認為在地的不是挺強的。」

萬美玲分析，鄭運鵬平常較常出現立院，與地方人士接觸較少；林智堅的空不空降不是重點，如果他今天夠受人喜愛，從外太空降落也不是問題，反之，如果這個人不討人喜歡，在地做好幾輩子也不會有人要。

談到林智堅與鄭運鵬差異，萬美玲坦言，「我覺得林智堅沒有鄭運鵬帥」，萬表示，林智堅轄內的新竹市人口數跟桃園區差不多，城市治理幅員不太一樣，林智堅當初以年輕、清新的形象在新竹颳起旋風，但現在他是地方父母官，很難想像他會丟掉新竹市，然後跑來桃園參選。

萬美玲表示，地方父母官有很多承諾、很多建設都必須跟選民交代，如果林智堅選擇在這個時間點離開，心理一定還是會有很大的壓力。

萬美玲表示，以林智堅和鄭運鵬的個人特質來看，這兩個算是同一類型，空軍很強，網路操作、自媒體應用都很厲害，若對上這兩位，張善政的空軍就必須加強，畢竟現在是網路時代，如果有很多政績、成績沒有宣傳，沒讓人民知道就等同沒用。

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