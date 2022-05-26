快篩陽視同確診　桃園12社區採檢站轉型社區醫療站

▲桃園市長鄭文燦視察社區採檢站，聽取醫師解說採檢站運作情形。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，考量全台已進入大規模流行階段，桃園市長鄭文燦表示，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，桃園市自今（26）日起12處社區採檢站將轉型成社區醫療站，提供原有12歲以下兒童、65歲以上長者綠色通道PCR採檢、醫生看診、拿藥服務外，另提供快篩陽性民眾到點做確診判斷，以及提供抗病毒藥物等服務。

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▲桃園市長鄭文燦視察社區採檢站，醫師解說採檢站流程。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦今天視察社區採檢站後指出，為降低確診者病情惡化之風險，桃園市從26日起於桃園中路運動公園、中壢龍岡採檢站、桃園巨蛋採檢站、八德瑞興市民活動中心、中壢中正公園、蘆竹彎頭仔市民活動中心、大園南港活動中心、楊梅採檢站、龍潭戶政事務所、龜山華亞科技園區、中壢慈濟園區與大溪埔頂公園等12處社區篩檢站將轉型成社區醫療站。

▲桃園市長鄭文燦視察社區採檢站，醫師與患者進行線上視訊通話，鄭文燦透過手機與患者交換意見。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心宣布，5月26日起實施快篩陽性，經醫師診斷判定即為陽性上傳，桃市目前12個社區篩檢站將轉型為社區醫療站，以加速用藥時機、減緩民眾排隊篩檢，更可減少醫療量能壓力。

市府衛生局長王文彥說，抗病毒藥物Paxlovid開立年齡須是12歲以上且體重40公斤以上，需經醫師進行風險評估，民眾應依指示使用藥物，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果。國內疫情仍持續嚴峻，籲請市民外出時務必配戴口罩與勤洗手，市民應注意自身健康，若有出現發燒、四肢無力、呼吸困難、腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失（或異常）等疑似感染症狀時，應盡速聯繫傳染病相關諮詢，撥打市話1922免付費專線，或防疫專線0800-033-355。

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