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ET民調／張善政戰陳時中、林智堅支持度曝　若對「他」可領先9.3%

▲▼衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、桃園市長參選人張善政。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

國民黨徵召前行政院長張善政空降2022桃園市長大選，掀起茶壺風暴，目前正積極進行彌補地方整合。藍綠白檯面上已經確定的參選者，除了張善政，還有民眾黨的立委賴香伶，根據《東森新媒體ETtoday》最新調查，民進黨的桃園市長人選，現階段以衛福部長陳時中與新竹市長林智堅兩人呼聲最高，支持度均為20.2%；在藍綠白「三腳督」，無論綠營派出陳時中或林智堅，均能跟張善政打成平手，雙方拉鋸在0.4%~2.3%之間；如果派出民進黨立委鄭運鵬，張善政的支持度會上升至35.6%，並以9.3%的差距領先民進黨。

為了瞭解民眾對於今年11月26日舉行的2022桃園市長的態度與意向，《東森新媒體ETtoday》民調中心於2022年5月19日至23日進行調查，調查範圍與對象為桃園市年滿20歲以上民眾，方式以「手機簡訊」通知後進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,369份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，在進行統計分析之前，原始資料先依桃園市最新人口統計資料（111年4月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合桃園市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果，民進黨的桃園市長人選部分，若將陳時中、林智堅與鄭運鵬3人進行互比，目前以陳時中與林智堅支持度較高，兩人支持度同為20.2%，鄭運鵬12.1%，回答都不支持以及不表態的民眾有47.5%。

調查結果也指出，在藍綠白「三腳督」組合對戰部分，若年底桃園市長選舉由張善政、陳時中及賴香伶三人競逐，張善政的支持度32.9%，與陳時中的32.5%，差距僅0.4%；賴香伶則排名第三，支持度10.5%。

若民進黨派出林智堅與張善政、賴香伶對決，張善政的支持度33.5%，與林智堅的31.2%，差距2.3%；賴香伶排名第三，支持度11%。

若民進黨派出鄭運鵬與張善政、賴香伶對決，張善政的支持度35.6%，鄭運鵬的支持度26.3%，兩人差距9.3%，張善政微幅領先；賴香伶依舊排名第三，支持度10.6％。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，若將張善政分別與民進黨三人及台灣民眾黨賴香伶之對決支持度與年齡交叉分析後也可發現，張善政在50歲以上桃園市民的支持度高於其他競爭者，陳時中則以20-39歲桃園市民的支持度較高，而林智堅則在40-49歲桃園市民中略有優勢。

以下為此次《2022桃園市長人選》調查的詳細內容：

綠營黨內互比，陳時中與林智堅支持度較高，兩人支持度同為20.2%，鄭運鵬12.1%居末。

根據本次民調結果顯示，在民進黨的陳時中、林智堅與鄭運鵬這三位，以陳時中與林智堅支持度較高，兩人支持度同為20.2%；然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有47.5%。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新桃園市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新桃園市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心，下同）

若桃園市長選舉由張善政、陳時中、賴香伶三人對決

根據調查，若年底桃園市長選舉由國民黨張善政、民進黨陳時中與台灣民眾黨賴香伶三人對決，張善政支持度32.9%、陳時中支持度32.5%、賴香伶10.5%。張善政與陳時中兩人的支持度差距僅0.4%，形成平手。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新桃園市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心）

若桃園市長選舉由張善政、林智堅、賴香伶三人對決

根據調查，若年底桃園市長選舉由國民黨張善政、民進黨林智堅與台灣民眾黨賴香伶三人對決，張善政支持度33.5%、林智堅支持度31.2%、賴香伶11.0%。張善政的支持度雖領先林智堅2.3%，但因在誤差範圍內，屬平手狀態。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新桃園市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心）

若桃園市長選舉由張善政、鄭運鵬、賴香伶三人對決

根據調查，若年底桃園市長選舉由國民黨張善政、民進黨鄭運鵬與台灣民眾黨賴香伶三人對決，張善政支持度35.6%、鄭運鵬支持度26.3%、賴香伶10.6%。張善政與鄭運鵬的支持度差距為9.3%，張善政微幅領先。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新桃園市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心）

張善政普遍受到50歲以上桃園市民支持；陳時中以20-39歲支持度較高；林智堅在40-49歲略有優勢

將張善政分別與民進黨三人及台灣民眾黨賴香伶之對決支持度與年齡交叉分析後發現，張善政在50歲以上桃園市民的支持度高於其他競爭者，陳時中則以20-39歲桃園市民的支持度較高，而林智堅則在40-49歲桃園市民中略有優勢。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新桃園市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心）

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