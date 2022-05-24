屏東+2670！　BNT兒童疫苗4醫院5／25開打　5／30起到校施打

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(24)日新增2670例本土確診個案，針對民眾關心的5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗，首批將於明(25)日下午在指定的醫院兒童疫苗門診施打，之後26至28日開放33鄉鎮衛生所施打，27至29日則在屏東火車站開設快打站，無須預約，隨到隨打。另外，12-17歲青少年施打BNT第二劑滿150天，從明天起也可前往各醫療院所的疫苗門診施打第三劑。

衛生局表示，明日施打5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗的四家醫院及時間分別是，寶建醫院14時至17時，高榮屏東分院為13時30分至15時30分，恆春旅遊醫院14時至16時30分，輔英醫院為14時至16時。

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26日到28日則再有33鄉鎮市衛生所加入施打；另外，為方便需上班家長的需求，在27日到29日共三天在屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗快打站， 三天的上午8：30至11：30，並在28日增開1:30至4:30的時段，無須預約、隨到隨打。

衛生局指出，由於本週各校停課，原訂明日啟動的輝瑞兒童疫苗到國小校園施打，延期至5/30開打，另外，12-17歲青少年BNT第三劑接種，若不想至合約院所或衛生所，也可等6/6由醫療院所入校施打。

值得注意的是，5歲仍就讀幼兒園的幼童無法在校園施打，因此，請家長務必帶到四家醫院的兒童疫苗門診、衛生所、屏東火車站速打站施打。

至5月24日止，縣內居家隔離現管人數2687人，今日解隔2424人；居家照護累計18880人，解除11369人，現管7511人。至於5月23日起，居住原民鄉及離島地區居民快篩陽經醫師判斷達成共識即確診，屏東縣首日共有82人通報確診。

2670名確診者鄉鎮區域分布：屏東市764案，潮州鎮176案，東港鎮156案，恆春鎮71案，萬丹鄉166案，長治鄉125案，九如鄉44案，麟洛鄉21案，里港鄉90案，高樹鄉38案，鹽埔鄉82案，內埔鄉216案、萬巒鄉47案，竹田鄉30案，新埤鄉19案，枋寮鄉82案，新園鄉119案，崁頂鄉33案，林邊鄉26案，南州鄉17案，佳冬鄉46案，琉球鄉11案，滿州鄉26案，車城鄉21案，枋山鄉10案，三地門鄉43案，瑪家鄉33案，霧台鄉8案，泰武鄉37案，來義鄉57案，春日鄉18案，獅子鄉15案，牡丹鄉23案。