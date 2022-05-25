背上有東西蠕動！長髮妹半夜3點驚醒　噁男闖民宅忍不住亂摸

▲屏東一男子闖入民宅，對熟睡女子狂摸背，被屏東地院判刑1年2月。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一男子阿貴(化名)深夜闖入民宅，見房內有一名長髮女子莎莎(化名)趴睡在床，遂走過去在她背上來回摸來摸去，直到莎莎驚醒，閉眼假裝不經意甩了一下肩膀，阿貴才離去。經莎莎報警處理，屏東地院判依乘機猥褻罪，處阿貴徒刑1年2月。

判決書指出，阿貴於去年4月8日凌晨3點半左右，騎機車經過枋寮鄉某住處，見屋內燈火通明、大門未上鎖，擅自走進去，看到一女子莎莎在房間趴睡，長髮披在背上，遂進房先用手小範圍慢慢摩挲莎莎的背，見她熟睡不醒，繼續加大力道、用畫圓方式大範圍摸背，直到莎莎轉動了一下肩膀似要轉醒，阿貴才離去。

全案審理時，莎莎表示，她睡覺習慣不關燈，那天睡一半感覺有東西在背上蠕動，還以為是壁虎，後來對方越摸越大力，「好像在安撫小孩那樣在背上摸來摸去」，她才驚覺可能是人，但因為害怕，繼續閉著眼裝睡，假裝甩一下肩膀，對方就離開了。莎莎表示「沒什麼事就好了，我侵入住宅跟猥褻都沒有要告了」，並當庭撤回侵入住宅罪之告訴。

阿貴辯稱，走進民宅只是想偷竊，進去後發現有女生趴在床上，以為她發生什麼事，才會用手推她一下，沒有猥褻；但也坦承「我當時是好奇，想看看那女生的長相，才會去摸她的背；我在摸之前就知道躺著的是女生，因為我看她頭髮很長，如果躺著的是男生，我不會去摸他，因為我對男生沒興趣」。

屏東地院經查，阿貴在進入屋內時，完全未有翻找財物，就逕自進入屋內房間，顯然不是入室竊盜；且阿貴在2007年間，就有夜間闖入住宅並撫摸熟睡女子胸部的前科，如今仍無法控制性衝動，再度犯案，依乘機猥褻罪，處他徒刑1年2月。